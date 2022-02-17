«Занимаются информационным терроризмом»: в России оценили заявления Запада на тему «вторжения» на Украину

В России рассчитывают, что западные СМИ перейдут к более ответственному и правдивому подходу в освещении ситуации вокруг Украины, заявил Дмитрий Песков. Он отметил, что все публикации о сроках «российского вторжения» оказались «безответственными фейками». Сергей Лавров также указал, что Запад, распространяя клевету, занимается «информационным терроризмом».

Представители Запада, включая НАТО, в последнее время развернули «неприкрытую информационную агрессию» против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы слышим на протяжении последних суток сообщения о том, что, дескать, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе, но речь идёт о нашей собственной территории. Но никто, ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооружённых сил на линии разграничения. А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация», — приводит ТАСС слова Пескова.

Комментируя публикации о том, что Россия стянула на границу с Украиной ещё 7 тыс. военнослужащих, официальный представитель Кремля указал, что военные соединения возвращаются в места постоянной дислокации, о чём сообщало Минобороны.

«Этот процесс, растянутый по времени. Понятно, что группировка для манёвров формировалась на протяжении многих недель и, конечно, за один день её вывести невозможно — они же не могут просто подняться в воздух и улететь. Для этого нужно время», — пояснил Песков, назвав публикацию «безосновательным обвинением».

16 февраля официальный представитель Госдепа Нед Прайс в интервью CNN заявил, что Вашингтон «не наблюдает» никаких существенных признаков деэскалации и существенного отвода российских войск от границы с Украиной.

Также по теме «Хотелось бы спланировать отпуск»: Захарова призвала западные СМИ огласить график российских «вторжений» Мария Захарова на фоне утверждений СМИ США и Великобритании о «датах нападения России на Украину» назвала их «средствами массовой...

«Мы знаем, что русские распространяют ложную информацию и дезинформацию. У нас есть веские основания полагать, что русские говорят одно, а делают другое, пытаются запутать, пытаются скрыть правду. Угроза очень реальна», — сказал официальный представитель Госдепа.

В ходе ежедневного брифинга он также указал, что США никогда не заявляли о конкретной дате вторжения, но Россия «развернула такие средства, которые дают ей возможность в любое время распорядиться о нападении».

С аналогичной риторикой выступил и государственный секретарь США Энтони Блинкен, заявив, что Москва якобы говорит одно, а делает другое: «Силы, особенно те, которые действовали бы в авангарде при любом возобновлении агрессии против Украины, всё ещё находятся, скапливаются у границы».

Посольство РФ в Вашингтоне, отвечая на высказывания Прайса, заявило, что «раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно»: «Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается».

В дипмиссии также призвали госдепартамент «не подпитывать «милитаристский угар» журналистов и сосредоточиться на действительно важных вопросах дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта».

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Россия ожидает от западных СМИ «более серьёзного, более ответственного и правдивого подхода» в освещении ситуации вокруг Украины, подчеркнул Дмитрий Песков. По его словам, множество западных газет, телеканалов и радиостанций «не гнушаются ничем» в своей деятельности.

«Каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости от наших границ», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Так, американское издание Politico опубликовало новую дату якобы возможной «российской агрессии». Как говорится в публикации, предыдущая дата (16 февраля) «всегда была слишком преувеличена»: «В действительности следует присмотреться к тому, что будет происходить в период вскоре после 20 февраля».

Дмитрий Песков назвал эту публикацию очередным фейком.

«Мы с вами слышали много дат. Всё это оказалось вбросами, безответственными фейками. Никто даже из авторов этих фейков потом не признал свою неправоту», — сказал представитель Кремля.

Сергей Лавров — о спекуляциях Запада на тему вторжения России на Украину

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные партнёры «инициируют распространение клеветы» и «занимаются информационным терроризмом».

«Я не думаю, что они когда-либо покаются в этом, но выводить их на чистую воду надо. Это происходит ежедневно, правда, с них как с гуся вода. То 15 февраля, то 16-го, теперь, видите, 20-го уже. А Лиз Трасс вообще говорит: в любой момент это может быть, и я тогда буду права, что спрогнозировала такое развитие событий», — сказал он.

По его мнению, именно действия Запада следует расценивать как эскалацию ситуации вокруг Украины.

«Это не наш термин. Не мы его придумали, это придумали пропагандисты. Он уже сейчас стал клише, и без употребления выражений, которые высказывают озабоченности эскалацией и требуют деэскалации, ни один европейский и американский политик сегодня вообще не выступает», — добавил глава МИД РФ.

Он также напомнил, что 20 февраля завершатся российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022».

При этом официальный представитель МИД Мария Захарова, так прокомментировала утверждения Politico: «У нас новая дата вторжения — 20 февраля и далее до «заката Европы». На сей раз американское издание с европейской штаб-квартирой Politico. Пишут, что 16 февраля планировалось, так как этот день связан с полнолунием, а 20 февраля — с окончанием Мюнхенской конференции. Немного похоже на «Женитьбу Бальзаминова» Островского: «Говорят, какая-то комета или планида идёт! Так учёные смотрели на небо в метроскоп и подсчитали всё точно по цифрам: в который день и в котором часу она на землю сядет».

Накануне Мария Захарова, обращаясь к западным СМИ, назвала их «средствами массовой дезинформации» и призвала «огласить график российских «вторжений» на 2022 год, чтобы спланировать свой отпуск.

Кроме того, она пошутила, что начало еженедельного брифинга задержалось из-за проверки сообщений о «вторжении».