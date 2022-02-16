«Хотелось бы спланировать отпуск»: Захарова призвала западные СМИ огласить график российских «вторжений»

Мария Захарова на фоне утверждений СМИ США и Великобритании о «датах нападения России на Украину» назвала их «средствами массовой дезинформации» и призвала «огласить график российских «вторжений» на 2022 год, чтобы спланировать свой отпуск. Она также заявила, что глава британского МИД Лиз Трасс обязана извиниться перед народами России, Украины и Британии за абсурдные высказывания о «российском вторжении». В свою очередь, Дмитрий Песков призвал западные СМИ также сообщать своим читателям, что их предсказания о «российской агрессии» не сбылись. Между тем глава Госдепа Энтони Блинкен продолжает утверждать, что «акт агрессии» Москвы в отношении Киева может произойти на этой неделе, тогда как конгрессмены представили проект новых антироссийских санкций с названием в виде аббревиатуры NYET.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратилась к представителям западной прессы, поиронизировав над их утверждениями о якобы планах РФ по вторжению на Украину.

«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии (Bloomberg, The New York Times, The Sun и т. д.): огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», — написала она в своём Telegram-канале.

В ходе еженедельного брифинга для журналистов Захарова также заявила, что глава британского МИД Лиз Трасс обязана извиниться перед народами России, Украины и Британии за абсурдные высказывания о «российском вторжении».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал западную прессу хотя бы по истечении суток отмечать, что их предсказания относительно «российского вторжения» не сбылись.

«Честно говоря, характер течения вот этой западной истерии показывает, что, наверное, до кульминации ещё далеко. Поэтому ремиссия наступит не сразу. Нам нужно набраться терпения», — сказал он.

Накануне официальный представитель Кремля, обратив внимание на «маниакальное информационное безумие» вокруг Москвы и Киева, подчеркнул, что Владимир Путин иногда шутит и «просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнётся война».

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Напомним, агентство Bloomberg в ночь на 6 февраля объявило, что «Россия вторгается на Украину», но впоследствии извинилось за допущенную ошибку, что в дальнейшем не помешало американскому СМИ назвать 15 февраля в качестве новой даты «вторжения».

По данным интернет-издания Politico, Россия может «начать вторжение на Украину» 16 февраля — об этом заявлял президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами стран-союзников.

На эту же дату ссылались анонимные источники британского таблоида The Mirror в американской разведке. По их данным, «вторжение» якобы было намечено на 03:00 по местному времени 16 февраля (06:00 мск 16 февраля). Позднее на их сайте была опубликована новая статья с заголовком «Вторжение России на Украину: ночного нападения не произошло, в то время как путинский дедлайн на три ночи истёк».

При этом The Sun опубликовал твит и статью, в которых говорилось, что российские войска вторгнутся на украинскую территорию в 01:00 по местному времени 16 февраля (04:00 мск 16 февраля).

© mirror.co.uk / @TheSun

К настоящему времени заголовок материала изменён и звучит следующим образом: «Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 тыс. военнослужащих, утверждает разведка США».

В тексте же статьи указывается, что ночь «прошла без происшествий».

«В холодном чистом небе над столицей, Киевом, — где жители готовились к авианалёту, — царила тишина, нарушавшаяся лишь коммерческими рейсами», — говорится в материале.

Риторику западных СМИ продолжает поддерживать государственный секретарь США Энтони Блинкен, который в интервью France 24 допустил, что на этой неделе произойдёт российский «акт агрессии» в отношении Украины. При этом служба внешней разведки Эстонии в своём докладе заявляет, что полномасштабную операцию российских войск против Украины следует ожидать во второй половине февраля.

Между тем, по мнению постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, Соединённые Штаты якобы склоняют Россию к дипломатическому решению ситуации вокруг Украины.

«Я не могу предсказать, как поступят русские, но мы знаем их методы работы. Мы видели, как они предпринимали такие действия раньше, и они могут принять решение не вторгаться, но я знаю, что они продолжат угрожать безопасности Украины и угрожать её суверенитету, если мы не найдём пути решения проблем безопасности, которые, как они заявляют, есть в регионе», — добавила она в интервью Al Jazeera.

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На этом фоне лидеры Демократической и Республиканской партий в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл, а также главы комитетов поставили свои подписи под резолюцией, в которой говорится о полной поддержке санкций против Москвы в случае эскалации на Украине.

«Если Владимир Путин продолжит эскалацию его непрекращающихся посягательств на суверенитет Украины, нужно сделать так, чтобы Россия сурово за это поплатилась. Мы готовы полностью поддержать немедленное введение сильных, жёстких и эффективных санкций в отношении России, а также жёсткие ограничения и контроль над экспортом в Россию, и мы будем призывать наших союзников и партнёров в Европе и во всём мире присоединиться к нам», — указывается в документе.

В то же время в сенат был внесён новый законопроект об антироссийских санкциях под названием Never Yielding Europe’s Territory Act, который в дословном переводе звучит следующим образом: «Закон о том, чтобы никогда не уступать территорию Европы». По задумке американских сенаторов, из заглавных букв законодательной инициативы выстраивается NYET — таким образом в США произносят русское слово «нет». При этом не уточняется, какое отношение Вашингтон имеет к территории Европы.

Документ поддержали более 30 конгрессменов-республиканцев. Цель законопроекта — «обеспечить Украине принципиальную поддержку, необходимую ей, чтобы защищать себя и сдерживать российскую агрессию сегодня, заставляя Кремль всерьёз поплатиться за продолжающуюся и потенциальную агрессию против Украины».

Законопроектом предлагается ввести санкции в отношении «Северного потока — 2» и крупных российских банков, а также выделить Украине военную помощь в размере $500 млн и увеличить финансирование военных учений США в Европе.