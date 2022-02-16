Песков опроверг причастность России к DDoS-атакам на украинские ресурсы

Россия не имеет отношения ни к каким DDoS-атакам, в том числе на украинские правительственные ресурсы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нам ничего не известно. И ожидаемо Украина продолжает во всём обвинять. Россия не имеет отношения ни к каким DDoS-атакам», — сказал он.

Ранее в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины сообщили об атаках на сайты Минобороны и вооружённых сил страны, а также на ресурсы ПриватБанка и Ощадбанка.

По данным экспертов компании StormWall, в 2021 году хакеры регулярно организовывали мощные DDoS-атаки на российские банки.