Песков опроверг причастность России к DDoS-атакам на украинские ресурсы

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Россия не имеет отношения ни к каким DDoS-атакам, в том числе на украинские правительственные ресурсы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков опроверг причастность России к DDoS-атакам на украинские ресурсы
  • РИА Новости

«Нам ничего не известно. И ожидаемо Украина продолжает во всём обвинять. Россия не имеет отношения ни к каким DDoS-атакам», — сказал он.

Ранее в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины сообщили об атаках на сайты Минобороны и вооружённых сил страны, а также на ресурсы ПриватБанка и Ощадбанка.

По данным экспертов компании StormWall, в 2021 году хакеры регулярно организовывали мощные DDoS-атаки на российские банки.

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