Эксперты StormWall заявили о росте числа DDoS-атак на банки в 2021 году

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Эксперты компании StormWall заявили, что в течение 2021 года хакеры регулярно организовывали мощные DDoS-атаки на российские банки.
Эксперты StormWall заявили о росте числа DDoS-атак на банки в 2021 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным специалистов, чаще всего атаковали именно финансовый сектор (43% всех атак). Число атак на банки выросло на 84% по сравнению с предыдущим годом.

Новыми инструментами для организации DDoS-атак названы улучшенные ботнеты, с помощью которых злоумышленники смогли проводить атаки мощностью до 1,2 Тбит/с.

Ранее сообщалось, что число DDoS-атак на российские компании в течение трёх кварталов текущего года увеличилось в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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