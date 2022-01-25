Эксперты StormWall заявили о росте числа DDoS-атак на банки в 2021 году
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
По данным специалистов, чаще всего атаковали именно финансовый сектор (43% всех атак). Число атак на банки выросло на 84% по сравнению с предыдущим годом.
Новыми инструментами для организации DDoS-атак названы улучшенные ботнеты, с помощью которых злоумышленники смогли проводить атаки мощностью до 1,2 Тбит/с.
Ранее сообщалось, что число DDoS-атак на российские компании в течение трёх кварталов текущего года увеличилось в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.