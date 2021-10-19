В «Ростелекоме» зафиксировали рост числа DDoS-атак на российские компании
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ростелекома».
«За три квартала 2021 года число DDoS-атак на российские компании увеличилось в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — заявили в компании.
Отмечается, что злоумышленники в основном совершали DDoS-атаки на финансовые организации, госсектор и сферу онлайн-торговли.
В сентябре глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту кибератак из-за рубежа на системы онлайн-голосования.