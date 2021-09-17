СК проведёт проверку по факту кибератак на системы онлайн-голосования

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту кибератак из-за рубежа на системы онлайн-голосования. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
СК проведёт проверку по факту кибератак на системы онлайн-голосования
  • РИА Новости

«Сегодня на ресурсы федеральной платформы дистанционного электронного голосования, московскую систему электронного голосования, а также портал ассоциации «Независимый общественный мониторинг» совершены кибератаки из-за рубежа, что привело к временным задержкам доступа к соответствующим онлайн-ресурсам», — сказала она.

По её словам, главному следственному управлению поручено организовать процессуальную проверку с привлечением имеющих соответствующий опыт специалистов отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о серьёзных атаках на сервисы онлайн-голосования, половина которых велась из США. В Минцифры подчеркнули, что эти DDoS-атаки были успешно отражены и не повлияли на функционирование платформы дистанционного электронного голосования, которое проводится в семи субъектах Российской Федерации. 

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