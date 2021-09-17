Три дня голосования: в России проходят выборы в Государственную думу

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Роман Шимаев
В России стартовали выборы. В период с 17 по 19 сентября граждане страны выбирают депутатов Госдумы VIII созыва, руководителей девяти регионов, а также 39 парламентов в различных субъектах страны. Основным днём голосования назначено 19 сентября.
Три дня голосования: в России проходят выборы в Государственную думу
  • РИА Новости
  • © Денис Абрамов
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  • 17 сентября 2021

    Отметим, что в преддверии выборов в Государственную думу Владимир Путин обратился к гражданам страны. Он призвал россиян прийти на избирательные участки или воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования.

    «Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России», — сказал президент.

    Он подчеркнул, что России необходимы сильный, авторитетный парламент и депутаты, которые будут действовать в интересах страны и народа.

    «Современный мир сложный. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создаёт новые вызовы, но и открывает перед нами самые широкие возможности. И для того чтобы отвечать на эти вызовы, эффективно использовать новые перспективы, необходима слаженная работа государства, общества, граждан. Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечивать национальные интересы во всех сферах», — добавил глава государства.

  • Накануне Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин зарегистрировался в системе для участия в дистанционном голосовании. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что глава государства в любом случае примет участие в голосовании и не исключено, что в онлайн-формате. Причина — уход в самоизоляцию из-за вспышки COVID-19 в его окружении.

  • Четыре вице-премьера РФ объявили о намерениях голосовать в онлайн-режиме. По данным пресс-службы кабмина, соответствующее решение приняли Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук и Дмитрий Григоренко.

  • По данным ЦИК, более 2,6 млн человек подали заявку на участие в выборах в дистанционном электронном формате.

    Проголосовать онлайн имеют возможность избиратели семи регионов России: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, Москвы и Севастополя.

  • По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, агитационных материалов от партий сейчас в два раза больше, чем на выборах президента РФ в 2018 году.

    По её словам, нынешняя кампания «внешне, казалось бы, спокойная, но на самом деле очень широко идёт агитация, конкуренция между кандидатами».

  • На старте выборов в ЦИК заявили, что предвыборная агитационная кампания перед выборами в Госдуму прошла без серьёзных нарушений.

    «Слава богу, обошлось без каких-то серьёзных нарушений», — сказала секретарь Центральной избирательной комиссии России Наталья Бударина в ходе заседания в ЦИК по случаю начала голосования на выборах в Госдуму на Чукотке и Камчатке.

  • «Стартует широкомасштабная избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы, по выборам высших должностных лиц в ряде регионов, по выборам в законодательные собрания субъектов РФ и ещё много-много кампаний на муниципальном уровне. Некоторые избиратели у нас получат до девяти бюллетеней. Такая сложная, интересная, жаркая кампания», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова после открытия первых избирательных участков на Дальнем Востоке.

  • В 23:00 16 сентября по московскому времени (08:00 17 сентября по местному времени) стартовало голосование в рамках выборов депутатов Госдумы в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

    К 08:00 избирательные участки открылись на всей территории Дальнего Востока, в Сибирском федеральном округе, в регионах Уральского федерального округа, а также в Пермском крае, Башкирии и Оренбургской и Астраханской областях, в регионах Приволжского федерального округа.

    С 08:00 мск стартовало голосование в Центральном, Северо-Западном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах РФ.

  • Добрый день, уважаемые читатели RT. Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую голосованию на выборах различного уровня. Избирательные участки на территории России будут работать ближайшие три дня: 17, 18 и 19 сентября.

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