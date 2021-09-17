Три дня голосования: в России проходят выборы в Государственную думу

В России стартовали выборы. В период с 17 по 19 сентября граждане страны выбирают депутатов Госдумы VIII созыва, руководителей девяти регионов, а также 39 парламентов в различных субъектах страны. Основным днём голосования назначено 19 сентября.