На Украине сообщили о DDoS-атаке на правительственные сайты и банковские ресурсы
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«Атаковались сайты Минобороны и ВСУ», — говорится в заявлении.
Отмечается, что пользователи приложения «Приват24» сообщали о проблемах с работой сервиса. В банке сообщили, что никакой угрозы для средств вкладчиков нет.
В работе «Ощадбанка» также фиксировались сбои, интернет-банкинг не работает.
Эксперты компании StormWall ранее заявили, что в течение 2021 года хакеры регулярно организовывали мощные DDoS-атаки на российские банки.