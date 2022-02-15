На Украине сообщили о DDoS-атаке на правительственные сайты и банковские ресурсы

Сайты Минобороны и Вооружённых сил Украины, а также ресурсы «Приватбанка» и «Ощадбанка» подверглись 15 февраля DDoS-атаке, сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности страны.

«Атаковались сайты Минобороны и ВСУ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что пользователи приложения «Приват24» сообщали о проблемах с работой сервиса. В банке сообщили, что никакой угрозы для средств вкладчиков нет.

В работе «Ощадбанка» также фиксировались сбои, интернет-банкинг не работает.

Эксперты компании StormWall ранее заявили, что в течение 2021 года хакеры регулярно организовывали мощные DDoS-атаки на российские банки.