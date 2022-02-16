Блинкен прокомментировал возможность эскалации ситуации вокруг Украины

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью France 24 прокомментировал возможность эскалации ситуации вокруг Украины.
Блинкен прокомментировал возможность эскалации ситуации вокруг Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Arthur Zych / EyeEm

Интервью опубликовано на сайте Госдепартамента США.

«Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, вполне возможен, если посмотреть на то, что происходит с развёртыванием российских сил в районах, окружающих Украину», — заявил Блинкен в ответ на вопрос о вероятности «вторжения России» на Украину 16 февраля.

Ранее британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на 03:00 по местному времени.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил украинцам поставить будильники и самим убедиться в ложности подобных заявлений.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Россия не хочет войны.

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