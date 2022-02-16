Песков: западным СМИ стоит признать, что их предсказание о «вторжении» России не сбылось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западным СМИ стоит хотя бы по истечении суток отмечать, что их предсказания не сбылись.

«Честно говоря, характер течения вот этой западной истерии показывает, что, наверное, до кульминации ещё далеко... Нам нужно набраться терпения», — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать сообщения о «вторжении» «кульминацией западной истерии».

При этом он добавил, что «очень важно всё-таки, чтобы представители западных средств массовой информации, в данном случае британских, хотя бы по истечении суток каждый раз отмечали, что их предсказание не сбылось».

Ранее сообщалось, что британская газета The Mirror не стала редактировать статью о «российском вторжении на Украину в 03:00» 16 февраля, однако признала, что этого не случилось.

Также в The Sun отредактировали материал, отметив, что «ночь прошла без происшествий».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к западным СМИ с просьбой «огласить график вторжений», чтобы спланировать отпуск.