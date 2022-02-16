Песков: западным СМИ стоит признать, что их предсказание о «вторжении» России не сбылось

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западным СМИ стоит хотя бы по истечении суток отмечать, что их предсказания не сбылись.
Песков: западным СМИ стоит признать, что их предсказание о «вторжении» России не сбылось
  • © Пресс-служба Президента РФ

«Честно говоря, характер течения вот этой западной истерии показывает, что, наверное, до кульминации ещё далеко... Нам нужно набраться терпения», — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли считать сообщения о «вторжении» «кульминацией западной истерии».

При этом он добавил, что «очень важно всё-таки, чтобы представители западных средств массовой информации, в данном случае британских, хотя бы по истечении суток каждый раз отмечали, что их предсказание не сбылось».

Ранее сообщалось, что британская газета The Mirror не стала редактировать статью о «российском вторжении на Украину в 03:00» 16 февраля, однако признала, что этого не случилось.

Также в The Sun отредактировали материал, отметив, что «ночь прошла без происшествий».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к западным СМИ с просьбой «огласить график вторжений», чтобы спланировать отпуск.

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