The Mirror опубликовала материал о том, что «российского вторжения в 03:00» не произошло

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Британская газета The Mirror не стала редактировать статью о «российском вторжении на Украину в 03:00» 16 февраля, однако признала, что этого не случилось.
The Mirror опубликовала материал о том, что «российского вторжения в 03:00» не произошло
  • AP

«Вторжение России на Украину: ночного нападения не произошло, в то время как путинский «дедлайн на 03:00» истёк», — под таким заголовком вышел новый материал на сайте издания.

Далее в статье говорится, что «источники в разведке США считали, что вторжение могло начаться в 03:00 по местному времени... однако этого не произошло».

Ранее британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 16 февраля на 03:00 по местному времени. 

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил украинцам поставить будильники и самим убедиться в ложности подобных заявлений.

Позже в The Sun отредактировали материал, отметив, что «ночь прошла без происшествий».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к западным СМИ с просьбой «огласить график вторжений», чтобы спланировать отпуск.

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