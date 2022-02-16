Представитель МИД России Захарова: Лиз Трасс обязана извиниться за распространение лжи

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Глава британского МИД Лиз Трасс обязана извиниться перед народами России, Украины и Британии за абсурдные высказывания о «российском вторжении», считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
Представитель МИД России Захарова: Лиз Трасс обязана извиниться за распространение лжи
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Вы знаете, глава британского МИД обязана извиниться за распространение лжи и обязана извиниться она перед народом России, Украины и перед народом Британии. А ещё перед теми СМИ, которые посчитали, что её заявления — правда», — сказала Захарова во время брифинга.

Дипломат отметила, что в «абсурдных словах» Трасс о российском вторжении «даже логикой не пахнет».

Трасс ранее описала вероятность «вторжения России» на Украину словами хайли лайкли, несмотря на то что российские войска намерены вернуться в пункты своей постоянной дислокации.

Как отметила после этого Захарова, МИД Британии решил позориться до конца в своих заявлениях о «вторжении» России на Украину.

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