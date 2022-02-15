Захарова: в заявлениях о «вторжении» России Трасс решила позориться до конца

МИД Британии решил позориться до конца в своих заявлениях о «вторжении» России на Украину, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Как мы понимаем, глава МИД Британии Лиз Трасс не сдаётся, решила позориться до конца», — сказала Захарова, комментируя заявление своей британской коллеги.

Она обратила внимание на «окормление дезинформацией» местных журналистов и таблоидов — «средств массовой дезинформации» Британии.

Трасс ранее описала вероятность «вторжения России» на Украину фразой highly likely, несмотря на то что российские войска намерены вернуться в пункты своей постоянной дислокации.

Подразделения Южного и Западного военных округов 15 февраля начали движение в свои гарнизоны после российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022».