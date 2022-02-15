Лиз Трасс описала вероятность «вторжения России» на Украину фразой «хайли лайкли»

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Глава британского МИД Лиз Трасс назвала «весьма вероятным» (highly likely) «вторжение России» на Украину, несмотря на то что российские войска намерены вернуться в пункты своей постоянной дислокации.
Лиз Трасс описала вероятность «вторжения России» на Украину фразой «хайли лайкли»
  • РИА Новости

Об этом она сказала в эфире LBC.

«Я не видела сообщения, о которых вы говорите (о возвращении войск. — RT). Наши последние разведданные говорят о том, что вторжение может произойти в ближайшее время. Это крайне вероятно (highly likely), мы видели сотни тысяч военных, стянутых к границе», — сказала Трасс, слова которой приводит РИА Новости.

Она добавила, что для того, чтобы убедиться в обратном, Британия должна увидеть «полномасштабный отвод войск».

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации после завершения учений в Белоруссии.

Кроме того, подразделения Южного и Западного военных округов 15 февраля начнут движение в свои гарнизоны после российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022».

Как отметили в Кремле, Россия проводила и будет проводить учения на своей территории, это право не подлежит обсуждению.

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