Лиз Трасс описала вероятность «вторжения России» на Украину фразой «хайли лайкли»

Глава британского МИД Лиз Трасс назвала «весьма вероятным» (highly likely) «вторжение России» на Украину, несмотря на то что российские войска намерены вернуться в пункты своей постоянной дислокации.

Об этом она сказала в эфире LBC.

«Я не видела сообщения, о которых вы говорите (о возвращении войск. — RT). Наши последние разведданные говорят о том, что вторжение может произойти в ближайшее время. Это крайне вероятно (highly likely), мы видели сотни тысяч военных, стянутых к границе», — сказала Трасс, слова которой приводит РИА Новости.

Она добавила, что для того, чтобы убедиться в обратном, Британия должна увидеть «полномасштабный отвод войск».

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации после завершения учений в Белоруссии.

Кроме того, подразделения Южного и Западного военных округов 15 февраля начнут движение в свои гарнизоны после российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022».

Как отметили в Кремле, Россия проводила и будет проводить учения на своей территории, это право не подлежит обсуждению.