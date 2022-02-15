Песков: Россия проводила и будет продолжать учения на своей территории

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия проводила и будет проводить учения на своей территории, отметив, что это право не подлежит обсуждению.

«Россия проводила и будет дальше проводить учения на всей территории Российской Федерации», — сказал он.

По словам Пескова, это постоянный процесс, как и во всех странах мира.

Он отметил, что право России — проводить учения на своей территории, там, где она сочтёт это целесообразным. Представитель Кремля добавил, что данное право не подлежит обсуждению ни с кем.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации после завершения учений в Белоруссии.

Кроме того, подразделения Южного и Западного военных округов 15 февраля начнут движение в свои гарнизоны после российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022».