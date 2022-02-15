Песков: Россия проводила и будет продолжать учения на своей территории
- РИА Новости
«Россия проводила и будет дальше проводить учения на всей территории Российской Федерации», — сказал он.
По словам Пескова, это постоянный процесс, как и во всех странах мира.
Он отметил, что право России — проводить учения на своей территории, там, где она сочтёт это целесообразным. Представитель Кремля добавил, что данное право не подлежит обсуждению ни с кем.
Ранее в Минобороны заявили, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации после завершения учений в Белоруссии.
Кроме того, подразделения Южного и Западного военных округов 15 февраля начнут движение в свои гарнизоны после российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022».