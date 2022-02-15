Минобороны России: военные вернутся в пункты дислокации после учений в Белоруссии

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Российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации после завершения учений в Белоруссии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны России: военные вернутся в пункты дислокации после учений в Белоруссии
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«По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, подразделения Южного и Западного военных округов во вторник начнут движение в свои гарнизоны после российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о ходе военных учений российской армии.

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