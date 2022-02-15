Минобороны России: военные вернутся в пункты дислокации после учений в Белоруссии
- Legion-Media
«По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, подразделения Южного и Западного военных округов во вторник начнут движение в свои гарнизоны после российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022».
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о ходе военных учений российской армии.