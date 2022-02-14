Минск призвал не нагнетать ситуацию вокруг российско-белорусских учений

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В представительстве Белоруссии при ОБСЕ призвали коллег воздержаться от нагнетания ситуации вокруг российско-белорусских учений.
Минск призвал не нагнетать ситуацию вокруг российско-белорусских учений
  • РИА Новости

В заявлении делегации на заседании ОБСЕ в Вене говорится, что проводимые манёвры являются одним из основных элементов подготовки войск любого суверенного государства.

Дипломаты отметили, что большое количество учений проводится в зоне ОБСЕ, в частности, вблизи границ Белоруссии.

«Намеренное искажение ситуации вокруг тех или иных военных учений и враждебная, провокационная и подстрекательская риторика лишь усилит недоверие и напряжённость и может привести к эскалации политической и военной напряжённости. В этой связи ещё раз призываем наших коллег воздержаться от нагнетания ситуации вокруг белорусско-российских учений», — сообщили дипломаты.

Председательствующая в ОБСЕ Польша 13 февраля заявила, что балтийские государства обратились с просьбой провести заседание с Белоруссией и другими странами в связи с «необычной военной активностью».

Белорусское посольство в Вене подтвердило, что Минск на экспертном уровне будет участвовать в запрошенном странами Балтии заседании ОБСЕ.

Кроме того, ранее стало известно, что военный атташе Украины посетит российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022» в республике.

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