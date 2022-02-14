Военный атташе Украины посетит учения «Союзная решимость — 2022» в Белоруссии

В рамках контактов глав Минобороны Украины и Белоруссии Алексея Резникова и Виктора Хренина министры договорились о посещении военными атташе стран учений, проводимых на территории государств.

«В целях укрепления взаимного доверия достигнута договорённость о визите атташе по вопросам обороны Республики Беларусь на Украину на мероприятия учений «Метель-2022», а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Республике Беларусь на мероприятия белорусско-российских учений «Союзная решимость — 2022», — говорится в заявлении украинского оборонного ведомства.

Ранее стало известно о начале совместных учений российских и белорусских военнослужащих «Союзная решимость».

В рамках мероприятий будут проводиться манёвры для отработки задач «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».

Учения «Союзная решимость — 2022» проходят с 10 по 20 февраля.