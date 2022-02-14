Военный атташе Украины посетит учения «Союзная решимость — 2022» в Белоруссии
- ©Volodymyr Tarasov/ Ukrinform/Future Publishing
- Gettyimages.ru
«В целях укрепления взаимного доверия достигнута договорённость о визите атташе по вопросам обороны Республики Беларусь на Украину на мероприятия учений «Метель-2022», а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Республике Беларусь на мероприятия белорусско-российских учений «Союзная решимость — 2022», — говорится в заявлении украинского оборонного ведомства.
Ранее стало известно о начале совместных учений российских и белорусских военнослужащих «Союзная решимость».
В рамках мероприятий будут проводиться манёвры для отработки задач «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».
Учения «Союзная решимость — 2022» проходят с 10 по 20 февраля.