Россия и Белоруссия начали совместные учения «Союзная решимость»

Короткая ссылка
Россия и Белоруссия начали совместные учения «Союзная решимость» в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

«10 февраля на общевойсковых полигонах Вооружённых сил Белоруссии в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства началось совместное учение «Союзная решимость-2022», — приводит РИА Новости сообщение.

В ходе учения манёвры будут проводиться для отработки задач «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию, где проверит готовность военных к учениям «Союзная решимость».

Учения «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у главы государства Владимира Путина планов посетить учения России и Белоруссии «Союзная решимость».

Постпред России при ЕС Владимир Чижов напомнил, что совместные учения России и Белоруссии не должны вызывать беспокойство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить