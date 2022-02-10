Россия и Белоруссия начали совместные учения «Союзная решимость» в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

«10 февраля на общевойсковых полигонах Вооружённых сил Белоруссии в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства началось совместное учение «Союзная решимость-2022», — приводит РИА Новости сообщение.

В ходе учения манёвры будут проводиться для отработки задач «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию, где проверит готовность военных к учениям «Союзная решимость».

Учения «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у главы государства Владимира Путина планов посетить учения России и Белоруссии «Союзная решимость».

Постпред России при ЕС Владимир Чижов напомнил, что совместные учения России и Белоруссии не должны вызывать беспокойство.