Чижов: военные учения России и Белоруссии не являются поводом для беспокойства

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Совместные учения России и Белоруссии не должны вызывать беспокойство, заявил в интервью телеканалу CNN постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Чижов: военные учения России и Белоруссии не являются поводом для беспокойства
  • AP
  • © Russian Defense Ministry Press Service

«Если вы изучали географию этого региона, в частности южной части Белоруссии рядом с украинской границей, это очень болотистая территория, которая очень плохо подходит для активного задействования танков и другой тяжёлой техники. Так что я не вижу причин, чтобы эти учения, о которых было объявлено заранее и которые пройдут согласно плану, были бы источником чьего-либо беспокойства», — цитирует Чижова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российско-белорусские учения якобы ведут к эскалации.

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков напомнил, что совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер.

Учения «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.

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