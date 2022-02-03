Чижов: военные учения России и Белоруссии не являются поводом для беспокойства

Совместные учения России и Белоруссии не должны вызывать беспокойство, заявил в интервью телеканалу CNN постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«Если вы изучали географию этого региона, в частности южной части Белоруссии рядом с украинской границей, это очень болотистая территория, которая очень плохо подходит для активного задействования танков и другой тяжёлой техники. Так что я не вижу причин, чтобы эти учения, о которых было объявлено заранее и которые пройдут согласно плану, были бы источником чьего-либо беспокойства», — цитирует Чижова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российско-белорусские учения якобы ведут к эскалации.

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков напомнил, что совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер.

Учения «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.