Белоруссия напомнила об оборонительном характере учений «Союзная решимость — 2022»

Совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер, они не представляют угрозы для кого-либо, заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

«Они носят сугубо оборонительный характер и не представляют угрозы для наших европейских партнёров или соседних с нами стран», — сказал дипломат на заседании СБ ООН по ситуации вокруг Украины.

Ранее Россия завершила перебазирование истребителей Су-35 в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Совместные военные учения вооружённых сил России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.