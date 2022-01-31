Белоруссия напомнила об оборонительном характере учений «Союзная решимость — 2022»
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«Они носят сугубо оборонительный характер и не представляют угрозы для наших европейских партнёров или соседних с нами стран», — сказал дипломат на заседании СБ ООН по ситуации вокруг Украины.
Ранее Россия завершила перебазирование истребителей Су-35 в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.
Совместные военные учения вооружённых сил России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.