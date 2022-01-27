Россия завершила переброску истребителей Су-35 в Белоруссию

Россия завершила перебазирование отечественных истребителей Су-35 в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, заявили в российском Минобороны.

«Экипажи истребителей Су-35С вылетели с аэродрома в Хабаровском крае и преодолели расстояние около 8 тыс. км», — говорится в сообщении ведомства.

После ознакомления с маршрутами полётов над территорией Белоруссии экипажи многоцелевых истребителей заступят на боевое дежурство в рамках проверки единой системы ПВО Союзного государства.

Ранее начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил Белоруссии Андрей Некрашевич рассказал, какие силы будут задействованы в предстоящих белорусско-российских учениях «Союзная решимость — 2022».