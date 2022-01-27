Россия завершила переброску истребителей Су-35 в Белоруссию

Короткая ссылка
Россия завершила перебазирование отечественных истребителей Су-35 в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, заявили в российском Минобороны.
Россия завершила переброску истребителей Су-35 в Белоруссию
  • © mil.ru

«Экипажи истребителей Су-35С вылетели с аэродрома в Хабаровском крае и преодолели расстояние около 8 тыс. км», — говорится в сообщении ведомства.

После ознакомления с маршрутами полётов над территорией Белоруссии экипажи многоцелевых истребителей заступят на боевое дежурство в рамках проверки единой системы ПВО Союзного государства.

Ранее начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил Белоруссии Андрей Некрашевич рассказал, какие силы будут задействованы в предстоящих белорусско-российских учениях «Союзная решимость — 2022».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить