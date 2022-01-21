В Минобороны Белоруссии рассказали об участниках учений «Союзная решимость — 2022»

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Начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил Белоруссии Андрей Некрашевич рассказал, какие силы будут задействованы в предстоящих белорусско-российских учениях «Союзная решимость — 2022».
В Минобороны Белоруссии рассказали об участниках учений «Союзная решимость — 2022»
  • РИА Новости

Выступление Некрашевича опубликовала белорусская телекомпания «ВоенТВ».

По его словам, в учениях примут участие войска Восточного военного округа, которые в настоящее время осуществляют организованное выдвижение с Дальнего Востока России, а также Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска России.

«Ну и безусловно, практически все Вооружённые силы республики Беларусь», — сказал он.

Совместные военные учения вооружённых сил России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.

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