В Минобороны Белоруссии рассказали об участниках учений «Союзная решимость — 2022»

Начальник Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил Белоруссии Андрей Некрашевич рассказал, какие силы будут задействованы в предстоящих белорусско-российских учениях «Союзная решимость — 2022».

Выступление Некрашевича опубликовала белорусская телекомпания «ВоенТВ».

По его словам, в учениях примут участие войска Восточного военного округа, которые в настоящее время осуществляют организованное выдвижение с Дальнего Востока России, а также Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска России.

«Ну и безусловно, практически все Вооружённые силы республики Беларусь», — сказал он.

Совместные военные учения вооружённых сил России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.