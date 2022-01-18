Совместные военные учения России и Белоруссии пройдут с 10 по 20 февраля

Совместные военные учения вооружённых сил России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.

Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Олег Воинов. Его слова приводит пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

Он отметил, что на первом этапе проверки сил реагирования до 9 февраля планируется в том числе отработать вопросы передислокации и создания в короткие сроки группировок войск на угрожаемых направлениях и осуществить охрану и оборону важных государственных и военных объектов.

«На втором этапе проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение «Союзная решимость — 2022», — сказал Воинов на брифинге для военных атташе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил замысел совместных военных учений белорусских и российских вооружённых сил.