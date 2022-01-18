Совместные военные учения России и Белоруссии пройдут с 10 по 20 февраля

Короткая ссылка
Совместные военные учения вооружённых сил России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.
Совместные военные учения России и Белоруссии пройдут с 10 по 20 февраля
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Олег Воинов. Его слова приводит пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

Он отметил, что на первом этапе проверки сил реагирования до 9 февраля планируется в том числе отработать вопросы передислокации и создания в короткие сроки группировок войск на угрожаемых направлениях и осуществить охрану и оборону важных государственных и военных объектов.

«На втором этапе проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение «Союзная решимость — 2022», — сказал Воинов на брифинге для военных атташе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил замысел совместных военных учений белорусских и российских вооружённых сил.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить