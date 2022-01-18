Посол России Грызлов высказался о наращивании сил НАТО у границ Белоруссии
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- РИА Новости
«Мы видим, что наращивание сил и средств НАТО, по сути, у наших ворот не останавливается», — сказал он.
Грызлов заявил, что на фоне миграционного кризиса со стороны Польши к границе с Белоруссией были переброшены дополнительные силы, включая тяжёлое вооружение.
«Конечно, это не остаётся незамеченным», — сказал посол.
По его словам, стороны подходят внимательно к вопросам охраны границы, в том числе регулярно проводится совместное российско-белорусское патрулирование воздушных границ Союзного государства.
Ранее Грызлов назвал продолжение интеграции Белоруссии и России главным приоритетом.