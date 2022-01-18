Посол Грызлов назвал продолжение интеграции Белоруссии и России главным приоритетом
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«Главный приоритет — продолжение нашей многоплановой интеграции в рамках поступательного выполнения договора о Союзном государстве от 1999 года», — цитирует ТАСС Грызлова.
По его словам, сближение в рамках Союзного государства должно проходить на принципах суверенного равенства.
Он отметил, что интеграция России и Белоруссии набрала хороший темп.
Ранее заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что Белоруссия и Россия проведут внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства.