Посол Грызлов назвал продолжение интеграции Белоруссии и России главным приоритетом

Новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что считает своим главным приоритетом продолжение интеграции в рамках Союзного государства.

«Главный приоритет — продолжение нашей многоплановой интеграции в рамках поступательного выполнения договора о Союзном государстве от 1999 года», — цитирует ТАСС Грызлова.

По его словам, сближение в рамках Союзного государства должно проходить на принципах суверенного равенства.

Он отметил, что интеграция России и Белоруссии набрала хороший темп.

Ранее заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что Белоруссия и Россия проведут внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства.