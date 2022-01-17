Замглавы Генштаба Белоруссии анонсировал совместную с Россией проверку сил реагирования
- РИА Новости
Об этом информирует БЕЛТА.
Муравейко заявил, что наращивание воинского контингента у границ Белоруссии вызывает опасения и требует объективной ответной реакции. По его словам, реакция будет «абсолютно адекватна и прозрачна».
«Мы совместно с российскими коллегами проведём внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства», — отметил замглавы белорусского Генштаба.
По его словам, на завершающем этапе проверки будут проведены учения «Союзная решимость — 2022».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил замысел совместных военных учений белорусских и российских вооружённых сил.