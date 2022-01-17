Замглавы Генштаба Белоруссии анонсировал совместную с Россией проверку сил реагирования

Заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что Белоруссия и Россия проведут внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства.

Об этом информирует БЕЛТА.

Муравейко заявил, что наращивание воинского контингента у границ Белоруссии вызывает опасения и требует объективной ответной реакции. По его словам, реакция будет «абсолютно адекватна и прозрачна».

«Мы совместно с российскими коллегами проведём внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства», — отметил замглавы белорусского Генштаба.

По его словам, на завершающем этапе проверки будут проведены учения «Союзная решимость — 2022».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил замысел совместных военных учений белорусских и российских вооружённых сил.