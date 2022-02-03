Белый дом заявил о якобы эскалационном эффекте российско-белорусских учений

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российско-белорусские учения якобы ведут к эскалации.

«Определённо, это действия, которые ведут к эскалации, а не деэскалации. И мы определённо следим за развитием событий и смотрим, какую поддержку оказать и как работать с нашими партнёрами по НАТО в регионе», — цитирует её РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил замысел совместных военных учений белорусских и российских вооружённых сил.

Учения «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.