Начальник Генштаба ВС России Герасимов проверит в Белоруссии готовность военных к учениям

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Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию, где проверит готовность военных к учениям «Союзная решимость». Об этом сообщили в российском Минобороны.
Начальник Генштаба ВС России Герасимов проверит в Белоруссии готовность военных к учениям
  • globallookpress.com

«Валерий Герасимов прибыл в Республику Беларусь для контроля готовности соединений и воинских частей Вооружённых сил Российской Федерации к участию в совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость», — приводит ТАСС заявление.

Ранее российскую систему противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф» развернули на полигоне в Брестской области в рамках учений Союзного государства.

Учения «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков напомнил, что совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер.

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