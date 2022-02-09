Начальник Генштаба ВС России Герасимов проверит в Белоруссии готовность военных к учениям

Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию, где проверит готовность военных к учениям «Союзная решимость». Об этом сообщили в российском Минобороны.

globallookpress.com