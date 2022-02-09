Начальник Генштаба ВС России Герасимов проверит в Белоруссии готовность военных к учениям
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«Валерий Герасимов прибыл в Республику Беларусь для контроля готовности соединений и воинских частей Вооружённых сил Российской Федерации к участию в совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость», — приводит ТАСС заявление.
Ранее российскую систему противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф» развернули на полигоне в Брестской области в рамках учений Союзного государства.
Учения «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.
Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков напомнил, что совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер.