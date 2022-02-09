В ходе учений российские военные развернули систему ПВО С-400 в Брестской области

Российскую систему противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф» развернули на полигоне в Брестской области в рамках учений Союзного государства. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Боевые расчёты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа готовятся заступить на боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации на полигоне в Брестской области в ходе проверки сил реагирования Союзного государства», — приводит сообщение министерства Интерфакс.

В настоящее время личный состав отработал развёртывание боевой техники на позициях и приступил к тренировкам по контролю воздушного пространства.

3 февраля дивизионы зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», участвующих в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыли в Белоруссию.

Россия в рамках проверки сил реагирования Союзного государства также перебросила в Белоруссию зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков напомнил, что совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер.

Учения «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.