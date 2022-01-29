Россия перебросила в Белоруссию дивизион «Панцирей-С»

Россия в рамках проверки сил реагирования Союзного государства перебросила в Белоруссию зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

«Подразделения Вооружённых сил России, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают передислокацию в Республику Беларусь», — заявили в пресс-службе оборонного ведомства.

Как пишет РИА Новости, прибывший в Белоруссию дивизион комплексов включает 12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет в транспортно-пусковых контейнерах.

Уточняется, что личный состав вскоре заступит на учебное-боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

Пять крупных учений запланировано в Центральном военном округе в 2022 году со средствами противовоздушной обороны и пусками ракет.

Замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что два дивизиона систем ПВО С-400 перебазируют в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.