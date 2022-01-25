ЦВО проведёт крупные учения с комплексами ПВО С-300, С-400 и «Панцирь-С» в 2022 году

Пять крупных учений запланировано в Центральном военном округе в 2022 году со средствами противовоздушной обороны и пусками ракет.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

«Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и зенитных ракетных пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» в 2022 году примут участие в пяти крупных учениях сил противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

В учениях будут задействованы около 2 тыс. военнослужащих из числа боевых расчётов, командных пунктов и офицеров управления, а также более 500 единиц вооружения и военной техники.

Ранее Newinform сообщал, что боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-8АМТШ «Терминатор» приняли участие в ракетных стрельбах во время учений на Кубани. Как отметил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, в ходе манёвров экипажи отработали боевое сопровождение и огневую поддержку во время операции по условному десантированию личного состава.