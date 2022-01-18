Замглавы Минобороны Фомин рассказал о переброске С-400 в Белоруссию для учений

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Два дивизиона систем ПВО С-400 будет перебазировано в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, сообщил замминистра обороны России Александр Фомин.
Замглавы Минобороны Фомин рассказал о переброске С-400 в Белоруссию для учений
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«В рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства на белорусскую территорию будет перебазировано 12 Су-35, передислоцировано два дивизиона зенитной ракетной системы С-400, а также зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С», — цитирует РИА Новости Фомина.

По его словам, численность участников учений, а также количество вооружений не превышают параметры, определённые Венским документом 2011 года.

Ранее заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что Белоруссия и Россия проведут внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства.

Совместные военные учения вооружённых сил России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.

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