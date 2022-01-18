Замглавы Минобороны Фомин сообщил о целях проверки сил реагирования Союзного государства

Варианты совместных действий по нейтрализации угроз, стабилизации обстановки на границах России и Белоруссии будут отрабатываться во время проверки сил реагирования Союзного государства, заявил замминистра обороны России Александр Фомин.

По его словам, о проведении этого мероприятия лидеры России и Белоруссии договорились ещё в декабре.

«Президенты приняли решение провести внеплановую проверку войск и оценить их готовность обеспечить военную безопасность, а также отработать различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства», — приводит РИА Новости слова Фомина на брифинге для иностранных военных атташе.

Он добавил, что разные варианты применения региональной группировки войск отрабатываются регулярно.

Ранее заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что Белоруссия и Россия проведут внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства.