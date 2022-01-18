Замглавы Минобороны Фомин сообщил о целях проверки сил реагирования Союзного государства

Короткая ссылка
Варианты совместных действий по нейтрализации угроз, стабилизации обстановки на границах России и Белоруссии будут отрабатываться во время проверки сил реагирования Союзного государства, заявил замминистра обороны России Александр Фомин.
Замглавы Минобороны Фомин сообщил о целях проверки сил реагирования Союзного государства
  • Gettyimages.ru

По его словам, о проведении этого мероприятия лидеры России и Белоруссии договорились ещё в декабре.

«Президенты приняли решение провести внеплановую проверку войск и оценить их готовность обеспечить военную безопасность, а также отработать различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства», — приводит РИА Новости слова Фомина на брифинге для иностранных военных атташе.

Он добавил, что разные варианты применения региональной группировки войск отрабатываются регулярно.

Ранее заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что Белоруссия и Россия проведут внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить