В Минобороны России сообщили о прибытии дивизионов С-400 в Белоруссию

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Дивизионы зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», участвующих в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыли в Белоруссию. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Минобороны России сообщили о прибытии дивизионов С-400 в Белоруссию
  • РИА Новости

«Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл в Белоруссию», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, личному составу комплекса предстоит совершить марш на полигон в Брестской области. 

Россия в рамках проверки сил реагирования Союзного государства также перебросила в Белоруссию зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». 

Ранее замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что два дивизиона систем ПВО С-400 перебазируют в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

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