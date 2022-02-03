В Минобороны России сообщили о прибытии дивизионов С-400 в Белоруссию
- РИА Новости
«Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл в Белоруссию», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, личному составу комплекса предстоит совершить марш на полигон в Брестской области.
Россия в рамках проверки сил реагирования Союзного государства также перебросила в Белоруссию зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».
Ранее замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что два дивизиона систем ПВО С-400 перебазируют в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.