Белоруссия примет участие в запрошенном странами Балтии заседании ОБСЕ

Белоруссия на экспертном уровне будет участвовать в запрошенном странами Балтии заседании ОБСЕ, сообщило белорусское посольство в Вене.

«Мероприятие начнётся в 15:00 в штаб-квартире ОБСЕ, Белоруссия участвует на экспертном уровне», — цитирует РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что Россия не будет принимать участия в заседании ОБСЕ, запрошенном балтийскими странами.

Председательствующая в ОБСЕ Польша 13 февраля сообщила, что балтийские государства обратились с просьбой провести заседание с Белоруссией и другими странами в связи с «необычной военной активностью».