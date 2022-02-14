Россия не примет участия в запрошенном балтийскими странами заседании ОБСЕ

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Россия не будет принимать участия в заседании ОБСЕ, запрошенном балтийскими странами, заявил глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.
Россия не примет участия в запрошенном балтийскими странами заседании ОБСЕ
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«Мы сегодня в этой встрече не участвуем», — цитирует РИА Новости Гаврилова.

Председательствующая в ОБСЕ Польша 13 февраля сообщила, что балтийские государства обратились с просьбой провести заседание с Белоруссией и другими странами в связи с «необычной военной активностью».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ОБСЕ должна перестать играть роль внешнеполитического инструмента и стать универсальной организацией.

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