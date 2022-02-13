Песков заявил, что ОБСЕ должна стать универсальной организацией

ОБСЕ должна перестать играть роль внешнеполитического инструмента и стать универсальной организацией. Об этом в интервью РИА Новости заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очень важно, чтобы ОБСЕ перестала играть роль инструмента, чтобы она стала универсальной организацией, которая действительно занимается вопросами безопасности и сотрудничества в Европе, которая не является таким разделителем на первосортные и второсортные страны», — заявил Песков.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов ранее заявил, что ОБСЕ стала «оболочкой без осязаемого содержания». По его словам, договорённости о безопасности в рамках организации не работают.