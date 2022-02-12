Председатель ОБСЕ посетит Москву на следующей неделе
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.
По итогам визита на Украину, Рау выразил поддержку контактной группы и миссии ОБСЕ в стране.
Также он заявил о необходимости полной реализации Минских соглашений.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил мнение, что Россия может начать «вторжение на Украину» во время текущих зимних Олимпийских игр в Пекине.
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.