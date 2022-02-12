Председатель ОБСЕ посетит Москву на следующей неделе

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау посетит Москву на следующей неделе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

По итогам визита на Украину, Рау выразил поддержку контактной группы и миссии ОБСЕ в стране.

Также он заявил о необходимости полной реализации Минских соглашений.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил мнение, что Россия может начать «вторжение на Украину» во время текущих зимних Олимпийских игр в Пекине.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.