Постпред России при ЕС Чижов заявил, что ОБСЕ стала «оболочкой без осязаемого содержания»

ОБСЕ стала «оболочкой без осязаемого содержания», так как договорённости о безопасности в рамках организации не работают, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Он напомнил, что ранее российская сторона вместе с ЕС разработала дорожные карты, в том числе по внешней безопасности. Кроме того, с НАТО в 1997 году был подписан Основополагающий акт, позже был создан Совет Россия — НАТО.

«И что от этого осталось? Можно сказать, что практически ничего. Были (договорённости в рамках ОБСЕ. — RT) — и тоже практически ничего от них не осталось. Вообще, от ОБСЕ, по сути, осталась одна оболочка без осязаемого содержания», — сказал дипломат.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру осудила ответные меры России в отношении DW и порекомендовала пересмотреть их. При этом на давление на RT DE в Германии она никак не отреагировала.

В свою очередь, постоянное представительство России при ОБСЕ выразило возмущение реакцией Рибейру.