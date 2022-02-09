Постпред России при ЕС Чижов заявил, что ОБСЕ стала «оболочкой без осязаемого содержания»
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Он напомнил, что ранее российская сторона вместе с ЕС разработала дорожные карты, в том числе по внешней безопасности. Кроме того, с НАТО в 1997 году был подписан Основополагающий акт, позже был создан Совет Россия — НАТО.
«И что от этого осталось? Можно сказать, что практически ничего. Были (договорённости в рамках ОБСЕ. — RT) — и тоже практически ничего от них не осталось. Вообще, от ОБСЕ, по сути, осталась одна оболочка без осязаемого содержания», — сказал дипломат.
Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру осудила ответные меры России в отношении DW и порекомендовала пересмотреть их. При этом на давление на RT DE в Германии она никак не отреагировала.
В свою очередь, постоянное представительство России при ОБСЕ выразило возмущение реакцией Рибейру.