Постпред России при ЕС Чижов заявил, что ОБСЕ стала «оболочкой без осязаемого содержания»

Короткая ссылка
ОБСЕ стала «оболочкой без осязаемого содержания», так как договорённости о безопасности в рамках организации не работают, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Постпред России при ЕС Чижов заявил, что ОБСЕ стала «оболочкой без осязаемого содержания»
  • globallookpress.com
  • © Thomas Trutschel/photothek.net

Он напомнил, что ранее российская сторона вместе с ЕС разработала дорожные карты, в том числе по внешней безопасности. Кроме того, с НАТО в 1997 году был подписан Основополагающий акт, позже был создан Совет Россия — НАТО.

«И что от этого осталось? Можно сказать, что практически ничего. Были (договорённости в рамках ОБСЕ. — RT) — и тоже практически ничего от них не осталось. Вообще, от ОБСЕ, по сути, осталась одна оболочка без осязаемого содержания», — сказал дипломат.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру осудила ответные меры России в отношении DW и порекомендовала пересмотреть их. При этом на давление на RT DE в Германии она никак не отреагировала.

В свою очередь, постоянное представительство России при ОБСЕ выразило возмущение реакцией Рибейру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить