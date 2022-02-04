Представитель ОБСЕ по СМИ прокомментировала ответные меры России в отношении DW

Представитель организации по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру прокомментировала ответные меры России в отношении немецкого телеканала Deutsche Welle (DW), порекомендовав пересмотреть их.

«Инициирование ответных действий против СМИ... только по политическим мотивам является несоразмерным и противоречит самому духу принципов и обязательств ОБСЕ в отношении свободы СМИ», — приводит пресс-служба ОБСЕ заявление Рибейру.

Уточняется, что на аналогичное решение Германии о прекращении вещания RT DE она никак не отреагировала.

«Я призываю российские власти пересмотреть свой подход», — заключила Рибейру.

Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.