Представитель ОБСЕ по СМИ прокомментировала ответные меры России в отношении DW
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«Инициирование ответных действий против СМИ... только по политическим мотивам является несоразмерным и противоречит самому духу принципов и обязательств ОБСЕ в отношении свободы СМИ», — приводит пресс-служба ОБСЕ заявление Рибейру.
Уточняется, что на аналогичное решение Германии о прекращении вещания RT DE она никак не отреагировала.
«Я призываю российские власти пересмотреть свой подход», — заключила Рибейру.
Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.
В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.