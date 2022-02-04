Постпредство России возмутилось реакцией представителя ОБСЕ на меры Москвы против DW

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Постоянное представительство России при ОБСЕ выразило возмущение реакцией представителя организации по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру на ответные меры Москвы в отношении немецкого телеканала Deutsche Welle.
Постпредство России возмутилось реакцией представителя ОБСЕ на меры Москвы против DW
  • globallookpress.com
  • © Oliver Berg/dpa

«Налицо неприкрытая избирательность в прочтении мандата и демонстрация крайнего непрофессионализма, а также откровенной политической ангажированности в оценке ситуации», — приводит сообщение ТАСС.

В постпредстве обратили внимание, что представитель ОБСЕ «предпочла обойти молчанием факт грубого попрания германскими властями фундаментальных для организации принципов свободы выражения мнения и доступа к информации», выраженного в демонстративном пренебрежении положениями Европейской конвенции о трансграничном телевидении, участницей которой в том числе является Германия.

«Однако она немедленно возвысила голос на вынужденные ответные меры российской стороны», — отметили в постпредстве.

В дипмиссии заявили, что сделают серьёзные выводы в связи с таким комментарием представителя ОБСЕ.

Рибейру ранее осудила ответные меры России в отношении DW и порекомендовала пересмотреть их. При этом на давление на RT DE в Германии она никак не отреагировала.

3 февраля МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.

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