Постпредство России возмутилось реакцией представителя ОБСЕ на меры Москвы против DW

Постоянное представительство России при ОБСЕ выразило возмущение реакцией представителя организации по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру на ответные меры Москвы в отношении немецкого телеканала Deutsche Welle.

«Налицо неприкрытая избирательность в прочтении мандата и демонстрация крайнего непрофессионализма, а также откровенной политической ангажированности в оценке ситуации», — приводит сообщение ТАСС.

В постпредстве обратили внимание, что представитель ОБСЕ «предпочла обойти молчанием факт грубого попрания германскими властями фундаментальных для организации принципов свободы выражения мнения и доступа к информации», выраженного в демонстративном пренебрежении положениями Европейской конвенции о трансграничном телевидении, участницей которой в том числе является Германия.

«Однако она немедленно возвысила голос на вынужденные ответные меры российской стороны», — отметили в постпредстве.

В дипмиссии заявили, что сделают серьёзные выводы в связи с таким комментарием представителя ОБСЕ.

Рибейру ранее осудила ответные меры России в отношении DW и порекомендовала пересмотреть их. При этом на давление на RT DE в Германии она никак не отреагировала.

3 февраля МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.