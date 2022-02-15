«Исходя из реальной обстановки на местах»: Путин высказался о возможных действиях России в ситуации с Украиной

Владимир Путин заявил, что дальнейшие действия России в ситуации вокруг Украины будут складываться, исходя из реальной обстановки на местах. Во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем российский лидер отметил, что пока никто не может утверждать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Вместе с тем Путин подчеркнул, что это зависит не только от России. Глава государства также напомнил, что именно Москва ранее инициировала обсуждение вопросов равной безопасности в Европе.

Россия в дальнейшем будет действовать в вопросах безопасности «по плану», исходя из реальной обстановки на местах. Как заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, дальнейшее развитие событий зависит не только от России.

«Что касается того, как Россия будет действовать дальше: по плану. Из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить на то, как она будет складываться? Пока никто, это зависит не только от нас», — ответил глава российского государства на вопрос журналистов о возможных действиях Москвы в ситуации с Украиной.

Глава государства также подчеркнул, что Россия не хочет войны. По его словам, во избежание этого сценария российская сторона ранее призвала провести переговоры по обеспечению равной безопасности в Европе.

«Хотим мы этого или нет? Конечно, нет. — сказал президент. — Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договорённость об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну».

Вместе с тем российский лидер отметил, что Москва не получила предметного конструктивного ответа на предложения по безопасности. Он добавил, что в полученных из США и Брюсселя ответах есть аспекты, которые можно обсуждать. Однако, подчеркнул Путин, это возможно только в случае проработки основных вопросов, вызывающих беспокойство российской стороны.

«Мы готовы это делать только в совокупности с теми основополагающими вопросами, которые представляют для нас первоочередное значение», — сказал Путин, добавив, что ситуация «по всем остальным трекам» будет развиваться в зависимости от основных пунктов обсуждения.

Президента также спросили об обращении Госдумы по поводу признания независимости ДНР и ЛНР. Путин выразил мнение, что подавляющее большинство россиян сочувствуют жителям Донбасса и надеются, что ситуация в самопровозглашённых республиках изменится в лучшую сторону. Путин отметил, что считает происходящее в Донбассе геноцидом.

Вместе с тем президент заявил, что возможности для исполнения Минских соглашений ещё не реализованы. По его словам, киевские власти отказываются от соблюдения этих договорённостей, а также соглашений, достигнутых на более поздних саммитах в нормандском формате.

«Я буду исходить из того, что мы должны всё сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», — сказал президент.

Встреча Путина и Шольца прошла в Москве. Политики беседовали около трёх часов. По словам российского лидера, переговоры прошли в деловой атмосфере.

«Информационное безумие»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что мир лихорадит от постоянных утверждений и спекуляций на тему якобы возможного вторжения России на Украину. По его словам, наблюдается «абсолютно беспрецедентная информационная кампания» по провоцированию и нагнетанию напряжённости в Европе.

«Мы считаем это абсолютно пагубной практикой, очень плохой практикой. Вот так бросаться просто словами и обвинять кого-то в том, что кто-то на кого-то нападёт, затевать эвакуации дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование и перерезать буквально телефонные провода, и так далее — это какая-то такая показная истерика, которая, естественно, ни на чём не основывается», — сказал он.

На вопрос об отношении Владимира Путина к «датам вторжения» России на Украину Песков ответил, что президент иногда шутит и «просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнётся война».

«Потому что, действительно, подобное фактически маниакальное информационное безумие, которое на этот счёт происходит, встречать с пониманием невозможно», — заявил Песков.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя публикации зарубежных СМИ о том, что Россия якобы может напасть на Украину 15 февраля, заявила, что эта дата войдёт в историю как «день провала западной пропаганды войны»: «Посрамлены и уничтожены без единого выстрела».

Кроме того, официальный представитель Кремля обратил внимание, что напряжённость в Европе провоцируется «огромным скоплением» военнослужащих Украины вблизи линии разграничения, признаками, указывающими на подготовку Киева к силовой операции в Донбассе, а также заявлениями США о якобы скором начале войны: «Эта напряжённость — она комплексно провоцируется. Просто так говорить, что что-то должна сделать Россия, наверное, не совсем правильно».

Он также призвал не связывать деэскалацию вокруг Украины с возвращением российских войск в места постоянной дислокации после завершения учений.

«Здесь нет никакой новизны, это обычный процесс. Все остальные страшилки — это, пожалуйста, обращайтесь как раз к этим авторам страшилок, которые сидят за океаном и которые как мантру произносят заклинания о том, чтобы как можно скорее началась война», — подчеркнул Песков, добавив, что Россия и дальше будет проводить учения на своей территории.

Министр иностранных дел Сергей Лавров также подчеркнул, что Россия проводит военные манёвры в соответствии со своими собственными планами: «Они начинаются, осуществляются, завершаются, как и было запланировано».

«И делается это независимо от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу, кто и как разворачивает настоящий информационный терроризм, я не побоюсь этого слова. Отвечая на этот вопрос, скажу, что караван идёт», — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау.

Он добавил, что все сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину, в том числе через проведение российско-белорусских учений, — «это торговля воздухом». По его словам, западные коллеги весьма и весьма преуспели в этом вопросе.

«Нам учиться надо таким фортелям, которые они выкидывают. Но подчеркну ещё раз: мы на своей территории будем делать то, что нам надо, что мы считаем необходимым для своей безопасности, и мы отвергаем попытку наших западных коллег трактовать принципы обязательства ОБСЕ по неделимости безопасности таким образом, что якобы они лучше знают, как обеспечивать безопасность России. Надо с этим высокомерием заканчивать — и с русофобией надо заканчивать», — заключил российский министр.

Марши в пункты постоянной дислокации

15 февраля официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что в Вооружённых силах РФ продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. В частности, совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022» на территории Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Заявление официального представителя Минобороны о возвращении подразделений ВС РФ с учений

«Продолжается проведение учений с соединениями и воинскими частями на других полигонах на территории Российской Федерации. Ряд мероприятий боевой подготовки, включая и учения, выполнен в соответствии с планом. По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации», — заявил он.

По словам Конашенкова, подразделения Южного и Западного военных округов уже приступили к возвращению в места дислокации, поскольку они выполнили поставленные перед ними задачи.

В середине января была объявлена внеплановая проверка сил реагирования Союзного государства, после чего подразделения армии России начали прибывать на территорию Белоруссии. Первый этап проверки — организация до 9 февраля обороны важных государственных и военных объектов СГ, охраны госграницы, а также проведение оценки готовности сил ПВО по «выполнению учебно-боевых задач с использованием контрольных целей».

В рамках второго этапа с 10 по 20 февраля на территории Белоруссии проводятся российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022».