На этап учений России и Белоруссии пригласили иностранных военных атташе

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На последний этап учений России и Белоруссии «Союзная решимость» на полигоне Обуз-Лесновский пригласили военных атташе из иностранных посольств в Минске. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
На этап учений России и Белоруссии пригласили иностранных военных атташе
  • РИА Новости

«На розыгрыш практических действий в качестве наблюдателей приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Республике Беларусь и представители СМИ», — рассказал он.

По его словам, 19 февраля на полигоне Обуз-Лесновский запланирован этап боевой стрельбы.

Ранее в представительстве Белоруссии при ОБСЕ призвали коллег воздержаться от нагнетания ситуации вокруг российско-белорусских учений.

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