На этап учений России и Белоруссии пригласили иностранных военных атташе
- РИА Новости
«На розыгрыш практических действий в качестве наблюдателей приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Республике Беларусь и представители СМИ», — рассказал он.
По его словам, 19 февраля на полигоне Обуз-Лесновский запланирован этап боевой стрельбы.
Ранее в представительстве Белоруссии при ОБСЕ призвали коллег воздержаться от нагнетания ситуации вокруг российско-белорусских учений.