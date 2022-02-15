На этап учений России и Белоруссии пригласили иностранных военных атташе

На последний этап учений России и Белоруссии «Союзная решимость» на полигоне Обуз-Лесновский пригласили военных атташе из иностранных посольств в Минске. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На розыгрыш практических действий в качестве наблюдателей приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Республике Беларусь и представители СМИ», — рассказал он.

По его словам, 19 февраля на полигоне Обуз-Лесновский запланирован этап боевой стрельбы.

Ранее в представительстве Белоруссии при ОБСЕ призвали коллег воздержаться от нагнетания ситуации вокруг российско-белорусских учений.