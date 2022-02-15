«Всегда требовал дипломатии»: Песков указал на готовность Путина к переговорам по Украине и вопросам безопасности

Владимир Путин всегда выступал за решение конфликтов дипломатическими методами, поэтому российский лидер готов к переговорам по безопасности и ситуации вокруг Украины, сообщил Дмитрий Песков. Ранее официальный представитель Кремля отметил, что МИД работает над завершением текста ответа Москвы на предложения США и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, глава государства «своевременно» утвердит данный документ. В то же время зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад во главе с США создал обстановку кризиса вокруг Украины. Вся тема якобы имеющей место военной активности России раздута искусственно, добавил дипломат.

Президент России Владимир Путин готов вести переговоры по вопросам, касающимся Украины и гарантий безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистом телеканала CNN.

«Во-первых, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии. И фактически он инициировал вопрос гарантий безопасности для РФ. Украина — лишь часть большей проблемы гарантий безопасности для России, и, конечно, президент Путин готов вести переговоры», — сказал Песков.

Накануне глава государства провёл встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Темой беседы стал ответ США и НАТО на российские предложения о предоставлении Москве юридически закреплённых гарантий безопасности. По словам главы МИД, есть шанс договориться с западными партнёрами по имеющимся проблемным вопросам.

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«Всё-таки наша последовательная разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты при готовности выслушать какие-то серьёзные встречные аргументы — мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны. Они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать», — сказал он.

Как заметил Лавров, ответ Москвы на предложения Вашингтона и Брюсселя готов — проект документа «сформулирован на десяти страницах».

Позднее Дмитрий Песков указал, что Владимир Путин «своевременно» утвердит российский ответ Штатам и Североатлантическому альянсу.

«Президент концептуально проект, который был представлен Лавровым, одобрил. Сейчас дипломаты работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам», — пояснил официальный представитель Кремля.

Вопросы безопасности и урегулирования внутриукраинского конфликта станут темой переговоров на предстоящей 15 февраля в Москве встрече Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. На прошлой неделе глава государства обсуждал данную тематику в Кремле с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Между тем первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире британского телеканала Channel 4 сообщил, что у РФ нет планов нападать на Украину, как об этом утверждают западные СМИ и США. По его словам, это «нелепые и странные» утверждения.

«Мы с самого начала говорили, что дипломатия должна восторжествовать. Тема военной активности России на границе была раздута искусственно. Ничего необычного в этом нет. Единственный кризис, который сейчас наблюдается, спровоцирован западными странами, в том числе тем, что они эвакуируют свои посольства и раздувают шум насчёт якобы планов России напасть. Это здесь единственный кризис», — добавил он.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова оценила обращение украинского президента Владимира Зеленского к госслужащим и олигархам, в котором он призвал их вернуться в страну.

«Стало понятно, что враг этого государства — не Россия. Враг Украины — её «элита». После того как президент Украины заявил о том, что объявление даты «вторжения» — это запугивание, стало понятно, что друг этого государства — не США», — написала она в своём Telegram-канале.

Добавим, что официальные лица Соединённых Штатов Америки продолжают нагнетать ситуацию вокруг Украины. Так, накануне из Киева во Львов было переведено американское посольство. Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин и большинство сотрудников дипмиссии уже прибыли в город на западе страны.

При этом американских граждан настойчиво призывают покинуть не только территорию Украины, но и соседних Белоруссии и Приднестровья. Основная причина — якобы вызывающая беспокойство российская военная активность вокруг Украины.

На этом фоне премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что принято решение предоставить Украине летальное вооружение на сумму около $6,1 млн. По данным канадского Минобороны, Оттава предоставит Киеву винтовки, пулемёты, пистолеты и 1,5 млн патронов.

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов назвал действия Канады неприемлемыми и призвал вместо этого «использовать своё особое влияние на власти Киева, чтобы усадить их за стол переговоров» с донбасскими республиками, а также «побудить к полному и беспрекословному выполнению минского комплекса мер».

«Предоставляя оружие, западные страны подталкивают киевский режим к продолжению войны против собственного народа», — цитирует его ТАСС.