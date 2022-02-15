Гарантии безопасности и украинский вопрос: какие темы будут обсуждать Путин и Шольц в Москве

В российской столице состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как отмечает пресс-служба Кремля, лидеры двух стран планируют обсудить актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, включая вопросы, связанные с предложениями Москвы по гарантиям безопасности и урегулированием внутриукраинского конфликта. Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помимо этих аспектов, на переговорах будет затронут и вопрос «Северного потока — 2». По мнению экспертов, для Москвы ключевой темой переговоров станет предоставление долгосрочных гарантий безопасности России, в то время как Берлин, вероятно, сконцентрируется на украинской проблеме.

Во вторник, 15 февраля, в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Планируется обсудить актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, включая вопросы, связанные с предоставлением долгосрочных, юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации и урегулированием внутриукраинского конфликта», — говорится в сообщении.

Как уточнил накануне встречи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помимо этих аспектов, на переговорах будет затронут и вопрос, касающийся «Северного потока — 2». Кроме того, он подчеркнул, что все эти темы входят в «первоочередную повестку дня».

Песков также сообщил, что по итогам встречи российский и немецкий лидеры проведут совместную пресс-конференцию.

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«Состоится его (Шольца. — RT) беседа с Путиным, также рабочий завтрак, и они проведут совместную пресс-конференцию», — отметил он.

Напомним, это первые переговоры в Москве президента России с новым канцлером Германии, который сменил на этом посту Ангелу Меркель.

Ранее Владимир Путин говорил со своим немецкой коллегой только по телефону 21 декабря 2021 года. Тогда президент России поздравил Шольца с началом работы на посту канцлера. С обеих сторон была выражена заинтересованность «в дальнейшем развитии российско-германских связей и поддержании контактов по различным каналам», сообщала пресс-служба Кремля.

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, предстоящая встреча Владимира Путина с Олафом Шольцем «будет крайне важной».

«Это первые переговоры с глазу на глаз президента России с канцлером Германии. ФРГ является ключевой страной ЕС, важным партнёром РФ. У двух государств тесные экономические, политические и культурные связи, общее историческое прошлое. Несмотря на то что ФРГ входит в НАТО и включена в санкционную политику против РФ, Москва и Берлин очень часто находят точки соприкосновения и взаимодействия», — заявил Шаповалов.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил в беседе с RT, что предстоящие переговоры Путина и Шольца важны сейчас в первую очередь в контексте текущей политической конъюнктуры.

Флаги России и Германии

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

«По многим ключевым вопросам Россия и Запад заходят в тупик из-за непримиримых позиций сторон. На этом фоне и российско-германские отношения переживают отнюдь не лучшие времена, они находятся в затяжном кризисе. В таких условиях нельзя ожидать каких-либо прорывных решений, но надеяться на достижение консенсуса можно», — считает аналитик.

«Москву не устраивают полутона»

По мнению экспертов, для Москвы ключевой темой переговоров станут вопросы, связанные с предоставлением долгосрочных и юридически зафиксированных гарантий безопасности России.

Напомним, 17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с Вашингтоном и соглашения с НАТО. В этих документах речь идёт, в частности, о взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счёт бывших республик Советского Союза, включая Украину.

Спустя несколько дней после обнародования этих документов президент России во время телефонного разговора с Олафом Шольцом информировал его о предложениях Москвы по гарантиям безопасности, исключающим не только расширение НАТО, но и размещение в сопредельных с РФ странах ударных систем вооружений. Об этом сообщала пресс-служба Кремля. В заявлении говорилось также, что Москвой были даны «подробные комментарии» по содержанию проектов договоров России с США и НАТО, а также выражена надежда, что будут организованы «серьёзные переговоры по всем поставленным российской стороной вопросам».

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После ряда обсуждений этих предложений в январе на переговорах Москвы с Вашингтоном в Женеве, а также с НАТО в Брюсселе и в рамках ОБСЕ США и блок передали свои письменные ответы на инициативы РФ. Однако, как подчеркнул Владимир Путин, «принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России сообщил 14 февраля РИА Новости, что Москва не получила «прямых ответов» от США и НАТО на свои предложения. При этом, по его словам, фиксируется попытка Запада «избежать какого-либо понимания» критически важных для российской стороны проблем. Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не позволит Западу перевести диалог по этой теме в режим многолетних переговоров, «который будет вестись параллельно конкретным действиям стран НАТО и Соединённых Штатов по вооружению Украины», по втягиванию этой страны в военную инфраструктуру альянса и «по постепенному абсорбированию Украины» со стороны блока.

В тот же день после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Олаф Шольц заявил, что Запад готов к серьёзному диалогу с Россией по вопросам европейской безопасности. Он также отметил, что тема членства Украины в каких-либо альянсах «практически не стоит на повестке дня». По его словам, в этой связи странно, что Москва делает этот вопрос предметом «серьёзной внешнеполитической проблемы». При этом канцлер ФРГ подчеркнул, что свобода выбора альянсов не должна обсуждаться, как и не может, по его мнению, быть сфер интересов в Европе. Вместе с тем он призвал учитывать существующую реальность.

Ранее в интервью CNN Шольц заявлял, что трансатлантическое сотрудничество имеет ключевое значение для мира в Европе «и Путину нужно понимать, что он не сможет расколоть Европейский союз или НАТО».

«Мы будем действовать вместе», — заверил канцлер Германии.

"The transatlantic partnership is key for peace in Europe and this is what Putin also has to understand, that he will not be able to split European Union or to split NATO. We will act together," says German Chancellor Olaf Scholz on the threat of Russia invading Ukraine. pic.twitter.com/9T2qtNhGUE — The Lead CNN (@TheLeadCNN) February 7, 2022

По мнению Александра Камкина, в условиях, когда НАТО целенаправленно усиливает свои позиции у российских границ, для РФ вопрос гарантий безопасности — наиболее актуальный в предстоящих переговорах Путина и Шольца.

«Продвижение войск НАТО ещё ближе к рубежам РФ внушает серьёзное опасение и нарушает дух демилитаризации Европы, о котором в ЕС, очевидно, забыли. Тем не менее хотя бы минимальный консенсус по этому вопросу крайне необходим, к чему и будут стремиться стороны. Переговоры в рамках этого трека будут тяжёлыми», — считает эксперт.

Символика НАТО

AFP

© Kenzo TRIBOUILLARD

В свою очередь, Владимир Шаповалов заявил, что Москва всё ещё надеется, что Берлин будет проводником «не оголтелой политики Запада, а политики, в основе которой конструктивное выстраивание диалога с Россией».

«Германия как важный член НАТО могла бы воздействовать на своих партнёров по блоку, которые, судя по их действиям, настроены на конфликт с Россией. Москву не устраивают полутона и недоговорённости в вопросах гарантий безопасности, необходима их чёткая фиксация. Только благодаря этому можно добиться разрядки напряжённости, которая и в интересах ФРГ, расположенной в центре Европы», — подчеркнул аналитик.

«Противоречит логике политического диалога»

Однако, по мнению экспертов, несмотря на желание Москвы сконцентрироваться на вопросах, касающихся гарантий безопасности, немецкая сторона будет больше заинтересована в обсуждении украинского вопроса.

Напомним, страны Запада, включая Германию, обвиняют Россию в планах по «вторжению» на Украину. Так, канцлер ФРГ написал в своём Twitter 14 февраля перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, что в Москве и в Киеве продолжит переговоры «по всё ещё очень серьёзной ситуации» на украинской границе.

«В Киеве для меня важно выразить нашу неизменную солидарность и поддержку Украине», — отметил он.

Auf dem Weg in die #Ukraine. Heute in Kiew und morgen in Moskau werde ich unsere Gespräche zur weiterhin sehr ernsten Lage an der Grenze der Ukraine fortführen. In Kiew ist mir wichtig, der Ukraine unsere fortdauernde Solidarität und Unterstützung auszudrücken. (1/2) pic.twitter.com/OjpKU4g490 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 14, 2022

Также он заявил, что от Москвы срочно ожидает «признаков деэскалации».

«Дальнейшая военная агрессия повлекла бы очень серьёзные последствия для России. В этом я абсолютно согласен с нашими союзниками. Мы наблюдаем очень и очень серьёзную угрозу миру в Европе», — подчеркнул он.

Von Moskau erwarten wir dringend Zeichen der Deeskalation. Eine weitere militärische Aggression hätte sehr schwerwiegende Konsequenzen für Russland. Darin bin ich mir mit unseren Verbündeten absolut einig. Wir erleben eine sehr, sehr ernste Bedrohung des Friedens in Europa. (2/2) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 14, 2022

Затем уже после переговоров, во время совместной пресс-конференции с Зеленским, Шольц заявил, что «дальнейшая военная агрессия против Украины» будет иметь серьёзные политические, экономические и геостратегические последствия для России. По словам канцлера ФРГ, он озвучит это и в Москве.

При этом Шольц отметил, что сейчас речь идёт о том, чтобы не допустить обострения обстановки. Как он заявил, нужно стремиться к деэскалации ситуации.

Ранее Шольц писал в своём Twitter, что Германия «стоит плечом к плечу со своими союзниками, особенно с Соединёнными Штатами» в вопросах, касающихся России или Украины.

«Мы готовы вместе предпринять все необходимые шаги. В данном случае нет никаких разногласий», — сказал он.

Everyone can be absolutely sure that Germany stands side by side with its allies and especially the United States when it comes to Russia and the Ukraine. We are prepared to take all necessary steps together. There is no disagreement in this situation. https://t.co/KMsOxCcmuf — Olaf Scholz (@OlafScholz) February 8, 2022

Москва неоднократно отвергала обвинения Запада о планах по «вторжению» на Украину, подчёркивая, что США и их союзники развернули пропагандистскую кампанию о «российской агрессии» против украинской стороны, преследуя исключительно провокационные цели.

Между тем ранее Путин и Шольц уже затрагивали украинский вопрос по просьбе канцлера ФРГ во время телефонных переговоров 21 декабря 2021 года. Тогда пресс-служба Кремля сообщила, что была «обстоятельно рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта».

«Владимир Путин в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договорённостям 2015 года, что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в «нормандском формате», — отмечали в Кремле.

По мнению Владимира Шаповалова, Берлин, являющийся участником нормандского формата наряду с Парижем, Москвой и Киевом, может найти аргументы, чтобы убедить украинскую сторону выполнять Минские соглашения, «хотя на это всё меньше надежды».

Канцлер Германии Олаф Шольц с президентом Украины Владимиром Зеленским во время совместной пресс-конференции, 14 февраля 2022

AFP

© SERGEI SUPINSKY

«Об этом и могут поговорить Путин и Шольц в Москве. Но тут нужно учитывать, что возможности нового канцлера Германии в условиях внутриполитической ситуации в ФРГ сильно ограничены. Нынешнее немецкое коалиционное правительство является довольно рыхлым, занимающим неоднозначные позиции по внешнеполитическим вопросам. Кроме того, на Штольца давят США и Украина», — сказал эксперт.

Как отметил, в свою очередь, Александр Камкин, на предстоящей встрече с немецким канцлером российский лидер попытается донести до него позицию Москвы о шумихе Запада вокруг пресловутого «нападения» на Украину.

«Насколько Шольц окажется договороспособным и услышит ли своего коллегу, пока сказать сложно. Но уже сейчас ясно, что коллективная позиция Запада о том, что Россия вскоре якобы собирается быть в Киеве, абсолютно контрпродуктивна и совершенно противоречит логике политического диалога. Но, к сожалению, таковы реалии», — заявил аналитик.

Экономический интерес

Ещё одна заявленная тема в повестке переговоров Владимира Путина и Олафа Шольца — «Северный поток — 2».

Напомним, что на фоне обвинений в адрес России о «вторжении», в Германии не исключают, что могут ввести санкции против газопровода, который уже полностью достроен, но пока не запущен в работу. Так, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в конце января, что Берлин готов ввести такие рестрикции, если РФ «нападёт» на Украину.

«В случае возобновления агрессии в нашем распоряжении есть широкий спектр ответов, включая «Северный поток — 2», — сообщила она, выступая в бундестаге.

Сам Шольц позже в интервью газете The Washington Post, комментируя возможное введение Соединёнными Штатами санкций против «Северного потока — 2», указывал на необходимость «стратегической неоднозначности».

Как отметил Александр Камкин, «Северный поток — 2» — инфраструктурный и стратегический проект для Германии и в целом для Европы.

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«Но в связи с текущей политической конъюнктурой на Западе переговоры между Берлином и Москвой относительно этого газопровода будут носить сложный характер. Тем более в контексте того, что с подачи американских партнёров политический класс в Германии повторяет вслед за Вашингтоном тезис о том, что «Северный поток — 2» надо закрыть, если будет мнимое и мистическое «вторжение» на Украину», — считает эксперт.

Камкин также подчеркнул, что этот трубопровод — «инструмент выживания для Европы» в условиях достаточно сложной экономической и энергетической ситуации в ЕС.

«При таких обстоятельствах отказываться от «Северного потока — 2» для европейцев крайне контрпродуктивно. На предстоящих переговорах Владимир Путин, вероятно, попытается объяснить это своему немецкому коллеге, однако насколько возобладает здравый смысл, пока неясно», — отметил аналитик.

Владимир Шаповалов считает, что «Северный поток — 2» — это проект, который может только укрепить экономическое сотрудничество Москвы и Берлина.

«Все же те якобы сложности, которые являются результатом давления со стороны США, могут быть ликвидированы при желании немецкой стороны, и трубопровод начнёт работу. В эксплуатации «Северного потока — 2» больше заинтересована Германия, чем Россия, поскольку РФ всегда найдёт возможность реализовать свой газ на внешнем рынке, а вот кому и по какой цене он будет продан, зависит от позиции, которую займёт ФРГ», — сказал эксперт.

Кремль

globallookpress.com

© Bai Xueqi/XinHua

Как отметил Шаповалов, Москва рассчитывает, что предстоящие переговоры Путина и Шольца «добавят уверенности немецкому канцлеру в необходимости и безальтернативности для Германии скорейшего внедрения проекта в жизнь».

«Вопрос в том, удастся ли убедить Шольца в необходимости занять более активную позицию по отстаиванию экономических интересов Германии», — заявил аналитик.

При этом Шаповалов полагает, что в целом предстоящая встреча российского лидера с его немецким коллегой важны не только с точки зрения выстраивания стратегии двусторонних отношений РФ и Германии, но и политики Европы в сфере безопасности.