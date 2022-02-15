Гарантии безопасности и украинский вопрос: какие темы будут обсуждать Путин и Шольц в Москве

Короткая ссылка
Ирина Таран, Елизавета Комарова
В российской столице состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как отмечает пресс-служба Кремля, лидеры двух стран планируют обсудить актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, включая вопросы, связанные с предложениями Москвы по гарантиям безопасности и урегулированием внутриукраинского конфликта. Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помимо этих аспектов, на переговорах будет затронут и вопрос «Северного потока — 2». По мнению экспертов, для Москвы ключевой темой переговоров станет предоставление долгосрочных гарантий безопасности России, в то время как Берлин, вероятно, сконцентрируется на украинской проблеме.
Гарантии безопасности и украинский вопрос: какие темы будут обсуждать Путин и Шольц в Москве
  • Президент России Владимир Путин / канцлер Германии Олаф Шольц
  • © РИА новости / AFP

Во вторник, 15 февраля, в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Планируется обсудить актуальные темы двусторонней и международной повестки дня, включая вопросы, связанные с предоставлением долгосрочных, юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации и урегулированием внутриукраинского конфликта», — говорится в сообщении.

Как уточнил накануне встречи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, помимо этих аспектов, на переговорах будет затронут и вопрос, касающийся «Северного потока — 2». Кроме того, он подчеркнул, что все эти темы входят в «первоочередную повестку дня».

Песков также сообщил, что по итогам встречи российский и немецкий лидеры проведут совместную пресс-конференцию.

Также по теме
Флаги России и ЕС Санкция на сотрудничество: почему в Европе заговорили о необходимости развития диалога с Россией
В Кремле положительно оценивают инициативу проведения саммита Россия — ЕС. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,...

«Состоится его (Шольца. — RT) беседа с Путиным, также рабочий завтрак, и они проведут совместную пресс-конференцию», — отметил он.

Напомним, это первые переговоры в Москве президента России с новым канцлером Германии, который сменил на этом посту Ангелу Меркель.

Ранее Владимир Путин говорил со своим немецкой коллегой только по телефону 21 декабря 2021 года. Тогда президент России поздравил Шольца с началом работы на посту канцлера. С обеих сторон была выражена заинтересованность «в дальнейшем развитии российско-германских связей и поддержании контактов по различным каналам», сообщала пресс-служба Кремля.

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, предстоящая встреча Владимира Путина с Олафом Шольцем «будет крайне важной».

«Это первые переговоры с глазу на глаз президента России с канцлером Германии. ФРГ является ключевой страной ЕС, важным партнёром РФ. У двух государств тесные экономические, политические и культурные связи, общее историческое прошлое. Несмотря на то что ФРГ входит в НАТО и включена в санкционную политику против РФ, Москва и Берлин очень часто находят точки соприкосновения и взаимодействия», — заявил Шаповалов.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин заявил в беседе с RT, что предстоящие переговоры Путина и Шольца важны сейчас в первую очередь в контексте текущей политической конъюнктуры.

  • Флаги России и Германии
  • РИА Новости
  • © Алексей Витвицкий

«По многим ключевым вопросам Россия и Запад заходят в тупик из-за непримиримых позиций сторон. На этом фоне и российско-германские отношения переживают отнюдь не лучшие времена, они находятся в затяжном кризисе. В таких условиях нельзя ожидать каких-либо прорывных решений, но надеяться на достижение консенсуса можно», — считает аналитик.

«Москву не устраивают полутона»

По мнению экспертов, для Москвы ключевой темой переговоров станут вопросы, связанные с предоставлением долгосрочных и юридически зафиксированных гарантий безопасности России.

Напомним, 17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с Вашингтоном и соглашения с НАТО. В этих документах речь идёт, в частности, о взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счёт бывших республик Советского Союза, включая Украину.

Спустя несколько дней после обнародования этих документов президент России во время телефонного разговора с Олафом Шольцом информировал его о предложениях Москвы по гарантиям безопасности, исключающим не только расширение НАТО, но и размещение в сопредельных с РФ странах ударных систем вооружений. Об этом сообщала пресс-служба Кремля. В заявлении говорилось также, что Москвой были даны «подробные комментарии» по содержанию проектов договоров России с США и НАТО, а также выражена надежда, что будут организованы «серьёзные переговоры по всем поставленным российской стороной вопросам».

Также по теме
Европарламент / Белый дом «Не найдёт поддержки у США»: зачем ЕС намерен создать Трансатлантический политический совет
Европарламент предложил сформировать Трансатлантический политический совет, чтобы регулировать связи ЕС и США. Об этом говорится в...

После ряда обсуждений этих предложений в январе на переговорах Москвы с Вашингтоном в Женеве, а также с НАТО в Брюсселе и в рамках ОБСЕ США и блок передали свои письменные ответы на инициативы РФ. Однако, как подчеркнул Владимир Путин, «принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России сообщил 14 февраля РИА Новости, что Москва не получила «прямых ответов» от США и НАТО на свои предложения. При этом, по его словам, фиксируется попытка Запада «избежать какого-либо понимания» критически важных для российской стороны проблем. Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не позволит Западу перевести диалог по этой теме в режим многолетних переговоров, «который будет вестись параллельно конкретным действиям стран НАТО и Соединённых Штатов по вооружению Украины», по втягиванию этой страны в военную инфраструктуру альянса и «по постепенному абсорбированию Украины» со стороны блока.

В тот же день после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Олаф Шольц заявил, что Запад готов к серьёзному диалогу с Россией по вопросам европейской безопасности. Он также отметил, что тема членства Украины в каких-либо альянсах «практически не стоит на повестке дня». По его словам, в этой связи странно, что Москва делает этот вопрос предметом «серьёзной внешнеполитической проблемы». При этом канцлер ФРГ подчеркнул, что свобода выбора альянсов не должна обсуждаться, как и не может, по его мнению, быть сфер интересов в Европе. Вместе с тем он призвал учитывать существующую реальность.

Ранее в интервью CNN Шольц заявлял, что трансатлантическое сотрудничество имеет ключевое значение для мира в Европе «и Путину нужно понимать, что он не сможет расколоть Европейский союз или НАТО».

«Мы будем действовать вместе», — заверил канцлер Германии.

По мнению Александра Камкина, в условиях, когда НАТО целенаправленно усиливает свои позиции у российских границ, для РФ вопрос гарантий безопасности — наиболее актуальный в предстоящих переговорах Путина и Шольца.

«Продвижение войск НАТО ещё ближе к рубежам РФ внушает серьёзное опасение и нарушает дух демилитаризации Европы, о котором в ЕС, очевидно, забыли. Тем не менее хотя бы минимальный консенсус по этому вопросу крайне необходим, к чему и будут стремиться стороны. Переговоры в рамках этого трека будут тяжёлыми», — считает эксперт.

  • Символика НАТО
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

В свою очередь, Владимир Шаповалов заявил, что Москва всё ещё надеется, что Берлин будет проводником «не оголтелой политики Запада, а политики, в основе которой конструктивное выстраивание диалога с Россией».

«Германия как важный член НАТО могла бы воздействовать на своих партнёров по блоку, которые, судя по их действиям, настроены на конфликт с Россией. Москву не устраивают полутона и недоговорённости в вопросах гарантий безопасности, необходима их чёткая фиксация. Только благодаря этому можно добиться разрядки напряжённости, которая и в интересах ФРГ, расположенной в центре Европы», — подчеркнул аналитик.

«Противоречит логике политического диалога»

Однако, по мнению экспертов, несмотря на желание Москвы сконцентрироваться на вопросах, касающихся гарантий безопасности, немецкая сторона будет больше заинтересована в обсуждении украинского вопроса.

Напомним, страны Запада, включая Германию, обвиняют Россию в планах по «вторжению» на Украину. Так, канцлер ФРГ написал в своём Twitter 14 февраля перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, что в Москве и в Киеве продолжит переговоры «по всё ещё очень серьёзной ситуации» на украинской границе.

«В Киеве для меня важно выразить нашу неизменную солидарность и поддержку Украине», — отметил он.

Также он заявил, что от Москвы срочно ожидает «признаков деэскалации».

«Дальнейшая военная агрессия повлекла бы очень серьёзные последствия для России. В этом я абсолютно согласен с нашими союзниками. Мы наблюдаем очень и очень серьёзную угрозу миру в Европе», — подчеркнул он.

Затем уже после переговоров, во время совместной пресс-конференции с Зеленским, Шольц заявил, что «дальнейшая военная агрессия против Украины» будет иметь серьёзные политические, экономические и геостратегические последствия для России. По словам канцлера ФРГ, он озвучит это и в Москве.

При этом Шольц отметил, что сейчас речь идёт о том, чтобы не допустить обострения обстановки. Как он заявил, нужно стремиться к деэскалации ситуации.

Ранее Шольц писал в своём Twitter, что Германия «стоит плечом к плечу со своими союзниками, особенно с Соединёнными Штатами» в вопросах, касающихся России или Украины.

«Мы готовы вместе предпринять все необходимые шаги. В данном случае нет никаких разногласий», — сказал он.

Москва неоднократно отвергала обвинения Запада о планах по «вторжению» на Украину, подчёркивая, что США и их союзники развернули пропагандистскую кампанию о «российской агрессии» против украинской стороны, преследуя исключительно провокационные цели.

Между тем ранее Путин и Шольц уже затрагивали украинский вопрос по просьбе канцлера ФРГ во время телефонных переговоров 21 декабря 2021 года. Тогда пресс-служба Кремля сообщила, что была «обстоятельно рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта».

«Владимир Путин в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договорённостям 2015 года, что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в «нормандском формате», — отмечали в Кремле.

По мнению Владимира Шаповалова, Берлин, являющийся участником нормандского формата наряду с Парижем, Москвой и Киевом, может найти аргументы, чтобы убедить украинскую сторону выполнять Минские соглашения, «хотя на это всё меньше надежды».

  • Канцлер Германии Олаф Шольц с президентом Украины Владимиром Зеленским во время совместной пресс-конференции, 14 февраля 2022
  • AFP
  • © SERGEI SUPINSKY

«Об этом и могут поговорить Путин и Шольц в Москве. Но тут нужно учитывать, что возможности нового канцлера Германии в условиях внутриполитической ситуации в ФРГ сильно ограничены. Нынешнее немецкое коалиционное правительство является довольно рыхлым, занимающим неоднозначные позиции по внешнеполитическим вопросам. Кроме того, на Штольца давят США и Украина», — сказал эксперт.

Как отметил, в свою очередь, Александр Камкин, на предстоящей встрече с немецким канцлером российский лидер попытается донести до него позицию Москвы о шумихе Запада вокруг пресловутого «нападения» на Украину.

«Насколько Шольц окажется договороспособным и услышит ли своего коллегу, пока сказать сложно. Но уже сейчас ясно, что коллективная позиция Запада о том, что Россия вскоре якобы собирается быть в Киеве, абсолютно контрпродуктивна и совершенно противоречит логике политического диалога. Но, к сожалению, таковы реалии», — заявил аналитик.

Экономический интерес

Ещё одна заявленная тема в повестке переговоров Владимира Путина и Олафа Шольца — «Северный поток — 2».

Напомним, что на фоне обвинений в адрес России о «вторжении», в Германии не исключают, что могут ввести санкции против газопровода, который уже полностью достроен, но пока не запущен в работу. Так, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в конце января, что Берлин готов ввести такие рестрикции, если РФ «нападёт» на Украину.

«В случае возобновления агрессии в нашем распоряжении есть широкий спектр ответов, включая «Северный поток — 2», — сообщила она, выступая в бундестаге.

Сам Шольц позже в интервью газете The Washington Post, комментируя возможное введение Соединёнными Штатами санкций против «Северного потока — 2», указывал на необходимость «стратегической неоднозначности».

Как отметил Александр Камкин, «Северный поток  — 2» — инфраструктурный и стратегический проект для Германии и в целом для Европы.

Также по теме
«Признавать свои ошибки не хочется»: как развивается энергетический кризис в Европе
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не располагает доказательствами манипулирования ценами на энергоносители в Европе со...

«Но в связи с текущей политической конъюнктурой на Западе переговоры между Берлином и Москвой относительно этого газопровода будут носить сложный характер. Тем более в контексте того, что с подачи американских партнёров политический класс в Германии повторяет вслед за Вашингтоном тезис о том, что «Северный поток — 2» надо закрыть, если будет мнимое и мистическое «вторжение» на Украину», — считает эксперт.

Камкин также подчеркнул, что этот трубопровод — «инструмент выживания для Европы» в условиях достаточно сложной экономической и энергетической ситуации в ЕС.

«При таких обстоятельствах отказываться от «Северного потока — 2» для европейцев крайне контрпродуктивно. На предстоящих переговорах Владимир Путин, вероятно, попытается объяснить это своему немецкому коллеге, однако насколько возобладает здравый смысл, пока неясно», — отметил аналитик.

Владимир Шаповалов считает, что «Северный поток — 2» — это проект, который может только укрепить экономическое сотрудничество Москвы и Берлина.

«Все же те якобы сложности, которые являются результатом давления со стороны США, могут быть ликвидированы при желании немецкой стороны, и трубопровод начнёт работу. В эксплуатации «Северного потока — 2» больше заинтересована Германия, чем Россия, поскольку РФ всегда найдёт возможность реализовать свой газ на внешнем рынке, а вот кому и по какой цене он будет продан, зависит от позиции, которую займёт ФРГ», — сказал эксперт.

  • Кремль
  • globallookpress.com
  • © Bai Xueqi/XinHua

Как отметил Шаповалов, Москва рассчитывает, что предстоящие переговоры Путина и Шольца «добавят уверенности немецкому канцлеру в необходимости и безальтернативности для Германии скорейшего внедрения проекта в жизнь».

«Вопрос в том, удастся ли убедить Шольца в необходимости занять более активную позицию по отстаиванию экономических интересов Германии», — заявил аналитик.

При этом Шаповалов полагает, что в целом предстоящая встреча российского лидера с его немецким коллегой важны не только с точки зрения выстраивания стратегии двусторонних отношений РФ и Германии, но и политики Европы в сфере безопасности.

«Москва рассчитывает, что рациональное начало будет преобладать в будущих переговорах. И несмотря на то, что общая внешнеполитическая ситуация развивается неблагоприятно из-за действий Запада, отношения Берлина и Москвы будут укрепляться. Бизнес двух стран тесно связан, а экономические интересы не должны страдать от геополитических амбиций Вашингтона», — заключил эксперт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить