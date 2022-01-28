«Виток пропагандистской истерии»: почему в ФРГ допустили введение санкций против «Северного потока — 2»

Берлин готов ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» в случае «вторжения» России на Украину, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По её словам, у Германии есть «широкий спектр ответов», который включает и газопровод. Бербок также подчеркнула, что «возобновление военных действий против Украины» будет иметь для Москвы «огромные последствия». Ранее в Госдепе заверили, что, если РФ «вторгнется на Украину, энергетический проект «продвигаться не будет». Подобную риторику главы немецкой дипломатии эксперты объясняют сильным влиянием Вашингтона на официальный Берлин. По мнению аналитиков, нынешний кабмин ФРГ даже менее самостоятелен по части внешней политики, чем предыдущий состав германского правительства.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин готов ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2» в случае «вторжения» России на Украину.

«В случае возобновления агрессии в нашем распоряжении есть широкий спектр ответов, включая «Северный поток — 2», — сообщила она, выступая в бундестаге.

По словам Бербок, Германия и её союзники «дали ясно и недвусмысленно понять, что возобновление военных действий против Украины будет иметь для России огромные последствия».

«Когда к украинской границе без веских на то оснований стягивают сотни тысяч солдат, танков и орудий, трудно не воспринимать это как угрозу», — отметила она.

Напомним, Запад обвиняет Россию в подготовке планов по «вторжению» на Украину, однако Москва отвергает приписываемые ей намерения. По словам заместителя директора департамента информации и печати МИД Алексея Зайцева, нагнетая внутриукраинский конфликт, отдельные западные страны стараются «рассорить исторически единые народы России и Украины, а также создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами Евросоюза и Москвой».

В свою очередь, слова Бербок о возможных санкциях в отношении «Северного потока — 2» прокомментировал в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Он полагает, что такие рестрикции прежде всего негативно отразятся на экономике Европы и самой ФРГ.

«Россия точно найдёт, кому поставить газ, это не является проблемой. Но отсутствие дешёвого газа точно ударит по экономике Германии», — заявил Ананских.

Символика Nord Stream 2

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© Stefan Sauer/dpa

По его словам, возможно, следовало бы уточнить у самих немцев, как гипотетический отказ от газопровода отразился бы на них.

«Я уверен, что если провести референдум, то подавляющее большинство граждан Германии скажут, что им гораздо важнее, чтобы у них было дешёвое тепло в квартирах и дешёвый газ на производственных предприятиях Германии. Никакого отношения «Северный поток — 2» к Украине не имеет», — подчеркнул Ананских.

Неоднозначные последствия

Ранее, 26 января, о дальнейшей судьбе «Северного потока — 2» высказался и представитель Госдепа США Нед Прайс. По его словам, то, что газопровод пока не работает, — козырь Вашингтона.

«Это козырь Германии. Это козырь трансатлантического сообщества, потому что газ не поступает. Внесём ясность: это не козырь Владимира Путина, — отметил он в эфире National Public Radio. — Если Россия так или иначе вторгнется на Украину, «Северный поток — 2» продвигаться не будет. Мы хотим внести в это полную ясность».

Однако в преддверии этого заявления американской стороны канцлер ФРГ Олаф Шольц призывал западные страны учесть, каковы будут последствия для них самих в случае введения санкций против России. Как он отметил в интервью Süddeutsche Zeitung, никто не должен питать иллюзий относительно того, что если принять такие меры, то это никак не отразится на государствах Запада, в том числе и Европы.

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При этом в Германии и Австрии некоторые политики высказались против введения ограничений в отношении «Северного потока — 2».

Так, премьер Баварии Маркус Зёдер отметил, что меры по закрытию проекта «Северный поток — 2» или же прекращению всех поставок газа из России негативно повлияли бы на Германию.

«Постоянные новые угрозы и всё более жёсткие санкции против России не могут быть решением сами по себе. С одной стороны, потому что санкции уже долгое время практически не имеют эффекта, а с другой стороны, потому что эти новые санкции зачастую точно так же вредят и нам самим», — заявил Зёдер.

Он также назвал Россию «трудным партнёром», но «не врагом Европы».

В свою очередь, глава МИД Австрии Александер Шалленберг подчеркнул, что не считает санкции против газопровода правильным решением.

«Северный поток — 2» ещё даже не введён в эксплуатацию, — сказал он. — Как можно верить в то, что он может быть частью угрозы, просто недоступно для понимания».

Строительство «Северного потока — 2»

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Шалленберг также заявил, что Европа «в определённой степени» зависит от энергии из России.

«Мы не сможем изменить это в одночасье, если хотим получать тепло и электричество», — сказал министр.

«Самостоятельности явно меньше»

По мнению экспертов, нынешняя глава МИД ФРГ и одновременно функционер партии «Зелёные», нередко представляющей интересы Вашингтона в немецких правительственных кругах, в данном случае «подыгрывает США и Западу» в их истерии вокруг пресловутого «российского вторжения».

«Партия «Зелёные», к которой принадлежит Бербок, тесно связана с США. На фоне агрессивных заявлений и действий со стороны НАТО и Вашингтона сложилась крайне непростая ситуация: речь идёт о новом и очень опасном витке пропагандистской истерии. И одним из центральных её объектов стал «Северный поток — 2», — отметил профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в комментарии RT.

По его словам, Берлин сейчас находится в сложном положении, о чём свидетельствуют «некоторые нестыковки» в заявлениях немецких властей.

«С одной стороны, нынешняя политическая элита ФРГ и верхушка правительства крайне зависят от позиции Вашингтона, с другой — Берлин хочет контролировать ход событий, не допуская ситуаций, когда ФРГ открыто бы находилась под управлением США», — отметил Евстафьев.

По его мнению, Берлин играет с Москвой «в хорошего и плохого полицейских».

«Шольц больше походит на доброго правоохранителя, а Бербок в силу своей политической вседозволенности, особенно в отношении России, — плохой полицейский. Но Москва на это не поведётся, она строит диалог с Западом в целом, хотя этот разговор не по вине РФ явно не получается. А «Северный поток — 2» тут как заложник ситуации», — заявил Евстафьев.

При этом он считает, что со стороны Германии не стоит исключать каких-либо мер, направленных против газопровода.

«Не исключено, что немецкая политическая элита в погоне за пропагандой США и других западных государств на этот раз выстрелит себе не в ногу, а в голову», — сказал Евстафьев.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский отметил в комментарии RT, что в ситуации вокруг «Северного потока — 2» на Берлин сейчас активно давят его партнёры по НАТО и Киев.

Берлин

© AP Photo/Michael Sohn

Напомним, в частности, что глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко призвал правительство Германии не позволять Москве «устраивать юридические трюки и пренебрегать европейскими нормами и законами» в ситуации вокруг «Северного потока — 2».

«В последние дни на Западе и Украине напрямую стали обвинять Берлин в предательстве. В этих условиях Германия должна делать какие-то заявления, которые помогли бы ей сохранить лицо перед союзниками. Это пока ни к чему не обязывает ФРГ, но позволяет как-то оправдаться», — заявил ведущий научный сотрудник РИСИ.

При этом, с его точки зрения, нынешнее немецкое правительство ещё больше зависит от Соединённых Штатов, чем предыдущий состав кабмина ФРГ.