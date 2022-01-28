«Виток пропагандистской истерии»: почему в ФРГ допустили введение санкций против «Северного потока — 2»
- Глава МИД ФРГ Анналена Бербок
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Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин готов ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2» в случае «вторжения» России на Украину.
«В случае возобновления агрессии в нашем распоряжении есть широкий спектр ответов, включая «Северный поток — 2», — сообщила она, выступая в бундестаге.
По словам Бербок, Германия и её союзники «дали ясно и недвусмысленно понять, что возобновление военных действий против Украины будет иметь для России огромные последствия».
«Когда к украинской границе без веских на то оснований стягивают сотни тысяч солдат, танков и орудий, трудно не воспринимать это как угрозу», — отметила она.
Напомним, Запад обвиняет Россию в подготовке планов по «вторжению» на Украину, однако Москва отвергает приписываемые ей намерения. По словам заместителя директора департамента информации и печати МИД Алексея Зайцева, нагнетая внутриукраинский конфликт, отдельные западные страны стараются «рассорить исторически единые народы России и Украины, а также создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами Евросоюза и Москвой».
В свою очередь, слова Бербок о возможных санкциях в отношении «Северного потока — 2» прокомментировал в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Он полагает, что такие рестрикции прежде всего негативно отразятся на экономике Европы и самой ФРГ.
«Россия точно найдёт, кому поставить газ, это не является проблемой. Но отсутствие дешёвого газа точно ударит по экономике Германии», — заявил Ананских.
- Символика Nord Stream 2
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По его словам, возможно, следовало бы уточнить у самих немцев, как гипотетический отказ от газопровода отразился бы на них.
«Я уверен, что если провести референдум, то подавляющее большинство граждан Германии скажут, что им гораздо важнее, чтобы у них было дешёвое тепло в квартирах и дешёвый газ на производственных предприятиях Германии. Никакого отношения «Северный поток — 2» к Украине не имеет», — подчеркнул Ананских.
Неоднозначные последствия
Ранее, 26 января, о дальнейшей судьбе «Северного потока — 2» высказался и представитель Госдепа США Нед Прайс. По его словам, то, что газопровод пока не работает, — козырь Вашингтона.
«Это козырь Германии. Это козырь трансатлантического сообщества, потому что газ не поступает. Внесём ясность: это не козырь Владимира Путина, — отметил он в эфире National Public Radio. — Если Россия так или иначе вторгнется на Украину, «Северный поток — 2» продвигаться не будет. Мы хотим внести в это полную ясность».
Однако в преддверии этого заявления американской стороны канцлер ФРГ Олаф Шольц призывал западные страны учесть, каковы будут последствия для них самих в случае введения санкций против России. Как он отметил в интервью Süddeutsche Zeitung, никто не должен питать иллюзий относительно того, что если принять такие меры, то это никак не отразится на государствах Запада, в том числе и Европы.
При этом в Германии и Австрии некоторые политики высказались против введения ограничений в отношении «Северного потока — 2».
Так, премьер Баварии Маркус Зёдер отметил, что меры по закрытию проекта «Северный поток — 2» или же прекращению всех поставок газа из России негативно повлияли бы на Германию.
«Постоянные новые угрозы и всё более жёсткие санкции против России не могут быть решением сами по себе. С одной стороны, потому что санкции уже долгое время практически не имеют эффекта, а с другой стороны, потому что эти новые санкции зачастую точно так же вредят и нам самим», — заявил Зёдер.
Он также назвал Россию «трудным партнёром», но «не врагом Европы».
В свою очередь, глава МИД Австрии Александер Шалленберг подчеркнул, что не считает санкции против газопровода правильным решением.
«Северный поток — 2» ещё даже не введён в эксплуатацию, — сказал он. — Как можно верить в то, что он может быть частью угрозы, просто недоступно для понимания».
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Шалленберг также заявил, что Европа «в определённой степени» зависит от энергии из России.
«Мы не сможем изменить это в одночасье, если хотим получать тепло и электричество», — сказал министр.
«Самостоятельности явно меньше»
По мнению экспертов, нынешняя глава МИД ФРГ и одновременно функционер партии «Зелёные», нередко представляющей интересы Вашингтона в немецких правительственных кругах, в данном случае «подыгрывает США и Западу» в их истерии вокруг пресловутого «российского вторжения».
«Партия «Зелёные», к которой принадлежит Бербок, тесно связана с США. На фоне агрессивных заявлений и действий со стороны НАТО и Вашингтона сложилась крайне непростая ситуация: речь идёт о новом и очень опасном витке пропагандистской истерии. И одним из центральных её объектов стал «Северный поток — 2», — отметил профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в комментарии RT.
По его словам, Берлин сейчас находится в сложном положении, о чём свидетельствуют «некоторые нестыковки» в заявлениях немецких властей.
«С одной стороны, нынешняя политическая элита ФРГ и верхушка правительства крайне зависят от позиции Вашингтона, с другой — Берлин хочет контролировать ход событий, не допуская ситуаций, когда ФРГ открыто бы находилась под управлением США», — отметил Евстафьев.
По его мнению, Берлин играет с Москвой «в хорошего и плохого полицейских».
«Шольц больше походит на доброго правоохранителя, а Бербок в силу своей политической вседозволенности, особенно в отношении России, — плохой полицейский. Но Москва на это не поведётся, она строит диалог с Западом в целом, хотя этот разговор не по вине РФ явно не получается. А «Северный поток — 2» тут как заложник ситуации», — заявил Евстафьев.
При этом он считает, что со стороны Германии не стоит исключать каких-либо мер, направленных против газопровода.
«Не исключено, что немецкая политическая элита в погоне за пропагандой США и других западных государств на этот раз выстрелит себе не в ногу, а в голову», — сказал Евстафьев.
В свою очередь, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский отметил в комментарии RT, что в ситуации вокруг «Северного потока — 2» на Берлин сейчас активно давят его партнёры по НАТО и Киев.
- Берлин
- © AP Photo/Michael Sohn
Напомним, в частности, что глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко призвал правительство Германии не позволять Москве «устраивать юридические трюки и пренебрегать европейскими нормами и законами» в ситуации вокруг «Северного потока — 2».
«В последние дни на Западе и Украине напрямую стали обвинять Берлин в предательстве. В этих условиях Германия должна делать какие-то заявления, которые помогли бы ей сохранить лицо перед союзниками. Это пока ни к чему не обязывает ФРГ, но позволяет как-то оправдаться», — заявил ведущий научный сотрудник РИСИ.
При этом, с его точки зрения, нынешнее немецкое правительство ещё больше зависит от Соединённых Штатов, чем предыдущий состав кабмина ФРГ.
«Самостоятельности у него явно меньше. Об этом, в частности, говорят и заявления Бербок, а также других немецких политиков, особенно «Зелёных». Всё сводится к тому, что, будучи ведущей экономикой ЕС, ФРГ всё чаще выполняет политическую волю Вашингтона, хотя иногда и пытается освободиться от этого влияния, но безуспешно», — заключил Неменский.
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