«Запасы могут быть исчерпаны в январе»: почему газ в Европе подорожал до $1700 за тысячу кубометров

В понедельник, 20 декабря, стоимость газа на европейском рынке впервые с начала октября поднималась выше отметки $1700 за 1 тыс. кубометров. По словам экспертов, рынок отреагировал на новости о снижении поставок топлива по трубопроводу Ямал — Европа. Заполненность газовых хранилищ в ЕС уже опустилась ниже 60%, а специалисты допускают вероятность полного истощения резервов в январе. Ситуацию усугубляют заявления европейских властей о «Северном потоке — 2», считают аналитики. Так, ранее глава Федерального сетевого агентства Германии предположил, что решение о сертификации оператора трубопровода не будет принято в первой половине 2022 года. В этих условиях экономисты прогнозируют дальнейший рост цен на топливо в Европе.

В понедельник, 20 декабря, цены на газ в Европе достигли максимального уровня за два с половиной месяца. В ходе торгов стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах поднималась почти на 9% и вплотную приближалась к €149 за МВт⋅ч, или $1728 за 1 тыс. кубометров. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать 6 октября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Рынок отреагировал на сообщения о том, что «Газпром» начал сокращать транзит газа через Польшу по трубопроводу «Ямал — Европа». Об этом в беседе с RT рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Какой-то серьёзной проблемы в этом нет, поскольку аукционы проходят достаточно часто, и компания всегда может в них участвовать. Однако подобные сообщения усиливают панику среди инвесторов, в результате чего цены начинают резко расти», — пояснил специалист.

По его словам, одной из главных причин подорожания газа в Европе остаётся острая нехватка топлива. Как отметил эксперт, в связи с наступлением зимы европейские домохозяйства потребляют всё больше энергии. При этом страны региона уже использовали около трети того газа, который закачали в хранилища за весь год.

«По мере усиления холодов европейцы начнут ещё быстрее забирать топливо из резервов. Это значит, что запасы могут быть исчерпаны не в конце февраля — начале марта, как это было обычно, а уже в январе. Таким образом, дефицит продолжит нарастать, и цены будут дальше ползти вверх», — считает Юшков.

На сегодняшний день газовые хранилища Европы суммарно заполнены менее чем на 60%. Наименьшими запасами топлива располагают Германия (57,02%), Венгрия (56,04%), Словакия (52,51%), Нидерланды (42%) и Австрия (37,39%). Такие данные приводит Ассоциация газовой инфраструктуры Европы (GIE).

Ситуацию в регионе осложняет отсутствие крупных поставок сжиженного природного газа. Об этом RT рассказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. По её словам, в 2021 году крупным добывающим государствам стало выгоднее экспортировать топливо в Азию, а не в Европу.

«Цены на газ в Азии всё ещё остаются более высокими, чем в Европе. На этом фоне значительная часть сжиженного природного газа, который традиционно закупали в некоторых странах ЕС, уходит на азиатский рынок. Нет надежды и на хвалёный американский СПГ, поскольку в самих США сейчас тоже очень большой спрос на газ», — добавила Мильчакова.

Давление слов

По мнению специалистов, негативное влияние на стоимость газа также оказывают слова европейских политиков о «Северном потоке — 2». Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что трубопровод не соответствует нормам ЕС и пока не может быть одобрен. Позже глава Федерального сетевого агентства ФРГ Йохен Хоманн предположил, что решение по сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока — 2» не будет принято в первой половине 2022 года.

«Приостановка процесса значит, что мы его продолжим, когда к нам поступят необходимые документы, которые можно будет оценить. Пока у нас на руках их нет», — приводит РИА Новости слова Хоманна.

По словам Игоря Юшкова, газовый рынок «болезненно воспринимает» подобные заявления европейских властей. Как пояснил эксперт, цены на топливо сильно зависят от настроений инвесторов, а потому подвержены резким биржевым колебаниям.

«Трубопровод отвечает всем европейским требованиям и в конечном счёте будет запущен. Политики, в свою очередь, сами разгоняют негативные новости. Складывается ощущение, что они не совсем понимают, как устроен рынок, и продолжают делать заявления, от которых страдают их собственные потребители», — подчеркнул Игорь Юшков.

AFP

© Tobias SCHWARZ

Напомним, что для запуска «Северного потока — 2» оператору трубопровода, компании Nord Stream 2 AG, нужно получить разрешение Федерального сетевого агентства Германии. Ведомство проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС.

Ранее предполагалось, что «Северный поток — 2» будет сертифицирован к 8 января 2022 года. Между тем 16 ноября немецкий регулятор сообщил о приостановке процедуры. Процесс сертификации обещали возобновить после того, как Nord Stream 2 AG создаст дочернее предприятие на территории ФРГ для немецкой части трубопровода.

В настоящий момент компания уже занимается учреждением отдельной структуры в Германии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, процедура одобрения газопровода представляет собой бюрократическую работу, в связи с чем нужно набраться терпения.

«С регулятором продолжается работа, компания выполняет все требования регулятора. Здесь просто надо набраться терпения — такая техническая бюрократическая работа и юридическая. Поэтому там работы продолжаются, не будем забегать вперёд», — заявлял представитель Кремля.

Цена энергокризиса

Наблюдаемая динамика стоимости газа уже привела к ажиотажному подорожанию электроэнергии в странах Европы. По данным биржи Nord Pool, с начала 2021 года в Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах цены выросли примерно в девять раз и сейчас превышают €430 за МВт⋅ч.

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«Рост цены на энергию разгоняет инфляцию. Стоимость сырья закладывается во все товары, которые производятся в ЕС, и, соответственно, дорожает практически всё. Самое болезненное для простых европейцев — это, конечно, подорожание электроэнергии в разы и взлёт стоимости тепла. Европеец теперь вынужден платить за тепло гораздо больше», — отметил Игорь Юшков.

По последним оценкам Евростата, в ноябре годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 4,9%. Достигнутые темпы роста потребительских цен стали самыми высокими с 1991 года. Как отметил Юшков, обострение энергетического кризиса уже привело к приостановке работы целого ряда отраслей. В частности, речь идёт о производстве удобрений. Такое положение дел тормозит экономику региона в целом, считает специалист.

«Европейцы сами загнали себя в кризис. Они шли по пути ускоренного перехода к возобновляемой энергетике, выдавливая газовую и угольную генерацию. Однако ветряки в этом году выдали мало энергии, что вынудило европейцев вновь закрывать потребности газом и углём. Местным правительствам сейчас нужно временно компенсировать часть затрат потребителей на газ. Тогда инфляцию удастся замедлить. В конечном счёте Европе просто необходим запуск «Северного потока — 2» для того, чтобы покрыть газовый дефицит», — заключил Юшков.