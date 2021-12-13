«Усидеть на двух стульях»: почему газ в Европе резко подорожал после заявлений главы МИД ФРГ о «Северном потоке — 2»

В понедельник, 13 декабря, цены на газ в Европе впервые за последние два месяца превысили отметку $1380 за 1 тыс. кубометров. По словам экспертов, рынок отреагировал на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок. По словам министра, «Северный поток — 2» не соответствует нормам ЕС и пока не может быть одобрен. В Кремле при этом отметили, что работа по сертификации проекта продолжается, а компания-оператор выполняет все требования немецкого регулятора. Как полагают специалисты, затягивание запуска трубопровода может дополнительно подстегнуть цены на газ в Европе, что рискует обернуться разгоном инфляции в регионе.

В понедельник, 13 декабря, цены на газ в Европе обновили двухмесячный максимум. В ходе торгов стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах поднималась почти на 13% — до €119,4 за МВт⋅ч, или $1389 за 1 тыс. кубометров. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать 6 октября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

«Сейчас в Европе сильно похолодало, в результате чего значительно вырос отбор газа из хранилищ. Потребители уже забрали более четверти ранее закачанного сырья, а чем меньше предложение топлива, тем выше его цена. Также действуют и спекулятивные факторы», — отметила в беседе с RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

По её словам, рынок отреагировал на слова нового министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о «Северном потоке — 2». Как заявила глава немецкого МИД, проект «пока не соответствует» нормам Европейского союза.

«Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен», — приводит ТАСС заявление Бербок.

Позже министру задали вопрос, какая именно инстанция признала проект не соответствующим нормам Евросоюза. Бербок напомнила, что Федеральное сетевое агентство Германии ранее приостановило сертификацию оператора «Северного потока — 2», поскольку компания не соответствовала предписаниям ЕС в сфере энергетики.

«Анналене Бербок не позавидуешь. Ей важно не поссориться с партнёрами по коалиции — партией СДПГ и лично канцлером Олафом Шольцем, которые являются активными сторонниками «Северного потока — 2». В то же время партия «Зелёные», которую возглавляет глава МИД, всегда внимательно прислушивалась к мнению США. Поэтому госпожа Бербок пытается усидеть на двух стульях и перекладывает ответственность за принятие решения по «Северному потоку — 2» на немецкий регулятор и в конечном счёте на Еврокомиссию», — пояснила Мильчакова.

Федеральное сетевое агентство Германии ещё в ноябре приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока — 2». Процедуру обещали возобновить после того, как компания создаст дочернее предприятие на территории ФРГ. Сейчас в Nord Stream 2 AG занимаются учреждением отдельной структуры в Германии.

«С регулятором продолжается работа. Компания выполняет все требования регулятора. Здесь надо просто набраться терпения», — заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, речь идёт о «технической, бюрократической работе». На этом фоне представитель Кремля призвал не забегать вперёд в вопросе сертификации «Северного потока — 2».

Как отметил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, партия «Зелёные» и ранее заявляла о якобы несоответствии газопровода экологическим регламентам ЕС. При этом «Газпром» ещё на стадии одобрения проекта предоставил все данные о проведении нужных экспертиз, подчеркнул специалист.

«Наблюдаемое затягивание сроков приводит к тому, что перспективы начала коммерческих поставок по «Северному потоку — 2» становятся всё более туманными. Таким образом цены на газ в Европе продолжают уверенно расти», — добавил Деев.

Газовый ажиотаж

Напомним, с начала 2021 года цены на газ в Европе выросли более чем в шесть раз, а в первых числах октября стоимость топлива ненадолго приближалась к отметке $2 тыс. за 1 тыс. кубов — впервые за всё время наблюдений. Главной причиной такой динамики стала острая нехватка газа в европейских резервах.

На сегодняшний день газовые хранилища стран Евросоюза и Великобритании суммарно заполнены менее чем на 63%, хотя ещё год назад этот показатель превышал 81%. Наименьшими запасами топлива сегодня располагают Германия (59,22%), Словакия (57,10%), Нидерланды (46,58%) и Австрия (39,68%).

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Как ранее объяснял в интервью RT замглавы Минэнерго России Павел Сорокин, газовый дефицит в Европе сложился в результате комплекса факторов. В частности, страны региона недополучили значительный объём сжиженного природного газа в 2021 году, поскольку крупным добывающим государствам стало выгоднее экспортировать топливо в Южную Америку и Азию, где цена и спрос были выше.

«К этому добавился фактор энергоперехода в Европе. Большое количество возобновляемых источников энергии в энергобалансе стран ЕС и безветренная погода привели к тому результату, который мы сейчас видим», — подчеркнул Сорокин.

В то же время, по словам президента России Владимира Путина, на протяжении последнего десятилетия «шаг за шагом в европейскую энергетику закладывались системные изъяны», которые в 2021 году привели к масштабному кризису.

Как объяснил глава государства, выступая в октябре на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», помимо стремительного перехода на возобновляемые источники энергии, Европа сделала ставку на биржевое ценообразование в газовой отрасли.

«Что важно: потребление газа зависит от сезона. Летом его запасы традиционно восполняются перед зимним периодом. Однако в этом году даже после холодной зимы в Европе многие страны не стали этого делать, понадеялись на спотовые поставки газа, на так называемую невидимую руку рынка. Тем самым в условиях ажиотажного спроса ещё сильнее подстегнули цены наверх», — заявлял Путин.

Себе дороже

Любопытно, что в самом ЕС регулярно пытаются обвинить Россию в обострении энергетического кризиса. Владимир Путин назвал подобные заявления «политически мотивированной болтовнёй», поскольку Москва даже в самые сложные периоды полностью исполняла свои обязательства по поставкам газа в Европу.

Как подчёркивал глава государства, в случае необходимости Россия готова увеличить поставки газа. Для этого в конце октября российский лидер поручил «Газпрому» обеспечить закачку энергосырья в подземные хранилища компании, расположенные на территории Европы.

После поручения президента газ на европейском рынке резко подешевел, а в начале ноября котировки ненадолго опускались до $700 за 1 тыс. куб. м. Но уже в конце осени топливо вновь начало дорожать, а с наступлением зимы рост цен ускорился.

«Только на прошлой неделе стоимость газа в Европе поднималась с $1000 до $1240 за 1 тыс. куб. м. На фоне растущего дефицита топлива дополнительное влияние на цены оказало незапланированное сокращение притока сырья из Норвегии», — отметил в беседе с RT главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

По мнению Натальи Мильчаковой, в текущих условиях запуск «Северного потока — 2» мог бы привести к падению цен на газ в Европе почти вдвое. Впрочем, по мнению специалиста, чем дольше будет затягиваться процесс сертификации, тем больше вероятность сохранения котировок выше отметки $1000 за 1 тыс. кубов.

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Отметим, что наблюдаемая динамика стоимости газа уже привела к ажиотажному подорожанию электроэнергии в странах Европы. Так, например, во Франции с начала 2021 года цены выросли в шесть раз — до €301 за МВт⋅ч, а в Германии и Нидерландах — в пять раз, до €265 и €242 за МВт⋅ч соответственно. Об этом свидетельствуют данные биржи Nord Pool.

«Рост цен на газ и электроэнергию может и дальше оказывать влияние на рост инфляции в ЕС, которая в этом году обновляет рекорд за рекордом. В Европейском центробанке ожидают снижения инфляции в середине 2022 года, но не исключено, что ЕЦБ потом придётся корректировать прогноз в менее оптимистичную сторону, если цены на газ останутся на уровнях октября 2021-го», — заключила Наталья Мильчакова.