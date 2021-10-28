«Позволит не замёрзнуть»: цены на газ в Европе упали после поручений Путина «Газпрому»

Европейские цены на газ в впервые за месяц опустились ниже $920 за 1 тыс. кубометров. Топливо подешевело более чем на 10% после того, как президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» заполнить газовые хранилища компании на территории Европы. Такое решение позволит нарастить объёмы предложения топлива в регионе, где сейчас наблюдается острый дефицит энергосырья, отмечают эксперты. По мнению специалистов, в дальнейшем европейские страны смогут обратиться к «Газпрому» за дополнительными поставками газа. Это, в свою очередь, должно смягчить остроту энергетического кризиса в ЕС, уверены аналитики.

В четверг, 28 октября, цены на газ в Европе обновили месячный минимум. Во время торгов стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах опускалась почти на 12% — до €76,5 за МВт⋅ч, или $914 за 1 тыс. кубометров. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в конце сентября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Топливо на европейском рынке начало заметно дешеветь после заявлений президента России Владимира Путина. Накануне глава государства попросил председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера обеспечить закачку энергосырья в европейские подземные хранилища газа (ПХГ) после полного заполнения российских резервов.

«Я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, начать плавную и плановую работу по повышению объёма газа в ваших ПХГ в Европе», — сказал Путин.

По словам Алексея Миллера, у «Газпрома» есть свои подземные хранилища в европейских странах, в том числе в Австрии и Германии. Вместе с тем на сегодняшний день запасы российского топлива в этих ПГХ незначительны, отметил глава компании.

Новость о планируемом заполнении ПГХ «Газпрома» в Европе была позитивно воспринята участниками рынка, считает заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. Как пояснила специалист, принятое решение позволить устранить дефицит газа в регионе и будет способствовать снижению цен.

«Ожидается, что европейские страны будут обращаться к России, а точнее, к «Газпрому» за дополнительными поставками газа. Напомню, что по итогам девяти месяцев 2021 года компания уже существенно увеличила поставки топлива в Венгрию, Германию, Румынию и Сербию. С высокой вероятностью у «Газпрома» недостатка в новых обращениях не будет», — объяснила Мильчакова в разговоре с RT.

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Напомним, что с начала 2021 года цены на газ в Европе увеличились более чем в пять раз, а в первых числах октября стоимость топлива ненадолго приближалась к отметке $2 тыс. за 1 тыс. кубометров — впервые за всё время наблюдений. Главной причиной такой динамики стала острая нехватка газа в европейских резервах.

В настоящий момент газовые хранилища стран Евросоюза и Великобритании суммарно заполнены примерно на 77%, хотя ещё год назад это значение превышало 94%. Наименьшими запасами топлива сегодня располагают Германия (70,6%), Швеция (66,4%), Португалия (63%), Нидерланды (61%) и Австрия (56,6%). Об этом свидетельствуют данные Ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE).

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Как ранее объяснял в интервью RT замглавы Минэнерго России Павел Сорокин, острый газовый дефицит в Европе сложился в результате комплекса факторов. В частности, замминистра отметил поспешные действия европейских властей в области энергоперехода и отсутствие поставок сжиженного природного газа (СПГ) от крупных партнёров в 2021 году.

«Европа недополучила значительный объём поставок сжиженного природного газа. Очень большое количество СПГ ушло в Южную Америку и Азию, потому что там была выше цена и более высокий спрос. Плюс к этому добавился фактор энергоперехода в Европе. Большое количество возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе стран ЕС и безветренная погода привели к тому результату, который мы сейчас видим», — пояснил Сорокин.

Ажиотажное удорожание газа привело к резкому повышению цен на электроэнергию в Европе как для населения, так и для компаний. В результате ряд предприятий в странах региона были вынуждены прекратить работу.

«Европа дважды выстрелила себе в ногу, когда сначала ввела правило о том, что 50% поставок газа должно осуществляться не из России, а потом ещё и перешла на биржевое ценообразование. При этом сейчас европейцы нас же пытаются обвинять в том, что мы диктуем свои условия, когда им не хватает газа. Президент, в свою очередь, дал понять, что Россия здесь не занимает позицию какого-то диктатора и сразу же после наполнения собственных хранилищ начнёт постепенно увеличивать поставки в Европу. Это позволит европейцам не замёрзнуть и даст возможность одуматься», — отметил в беседе с RT аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев.

После того, как ПХГ «Газпрома» в Европе начнут заполняться и компания станет получать запросы от стран региона на дополнительные поставки топлива, биржевые котировки могут опуститься до $600—800 за 1 тыс. кубометров, считает Коренев. По его мнению, в дальнейшем это позволит смягчить остроту европейского энергетического кризиса. Похожей точки зрения придерживается и Наталья Мильчакова.